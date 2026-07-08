La défaite de l’Égypte écarte un arbitre anglais de la finale de la Coupe du monde 2026

En s’inclinant face à l’Argentine lors de la Coupe du monde 2026, l’Égypte a également réduit les chances qu’un arbitre anglais officie la finale de la compétition.

Les Pharaons, qui menaient 2-0, ont finalement quitté la compétition en huitièmes de finale après leur défaite 2-3 face à l’Albiceleste, mardi au stade d’Atlanta.

Selon le journal britannique The Sun, la qualification de l’Argentine compromet sérieusement les chances de l’arbitre anglais Michael Oliver de diriger la finale de la Coupe du monde 2026.

Selon le quotidien britannique, Oliver ne pourra évidemment pas officier lors des rencontres de l’Angleterre ni de l’Argentine, en raison des tensions historiques liées à la guerre des Malouines de 1982.

Selon le quotidien britannique, l’autre arbitre anglais Anthony Taylor faisait partie des principaux candidats pour diriger la finale du Mondial 2022 au Qatar, avant d’être écarté dès l’affrontement entre l’Argentine et la France, pour la même raison.

L’Argentine affrontera la Suisse en quarts de finale, tandis que l’Angleterre défiera la Norvège. Si les « Three Lions » Si les deux formations se retrouvaient en demi-finale, l’arbitre anglais serait automatiquement écarté de la finale, l’un des deux pays étant alors certain d’y participer.

Rappelons qu’Oliver a déjà dirigé trois rencontres de la Coupe du monde 2026 : deux lors de la phase de groupes et une en huitièmes de finale. Son quatrième match sera Espagne-Belgique, vendredi prochain en quarts.