La sélection norvégienne a poursuivi sa série historique face à son homologue brésilienne en lui infligeant une nouvelle défaite 2-1 en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Les Scandinaves ont ainsi éliminé l’une des équipes les plus titrées de l’épreuve et mis en lumière l’ampleur de la crise traversée par la « Seleção », une sortie prématurée assortie de statistiques historiques pour le moins surprenantes.

Cette défaite confirme que la sélection la plus titrée de l’histoire traverse l’une de ses périodes les plus délicates.

Selon le site spécialisé en statistiques « Opta », cette élimination est la plus précoce du Brésil en phase finale de Coupe du monde depuis l’édition 1990, lorsqu’il avait quitté la compétition après une défaite face à l’Argentine au même stade.

Le site précise que la Seleção avait atteint au moins les quarts de finale lors des huit éditions précédentes, une série qui s’arrête donc net en 2026, dès les huitièmes.

Les indicateurs négatifs s’accumulent : selon « Opta », la Seleção traverse la plus longue période stérile de son histoire, restant 24 ans sans titre mondial après avoir échoué lors des six dernières éditions, son dernier sacre remontant à 2002.

Par ailleurs, « Opta » souligne que la Norvège est désormais la seule équipe de l’histoire à rester invaincue lors de ses cinq premières confrontations avec le Brésil (trois victoires, deux nuls), confirmant sa supériorité historique sur les « Auriverde ».

De son côté, le réseau français « Stats Foot » rappelle qu’avec le format moderne des quarts de finale, instauré en 1934, l’édition 2026 est la première à se passer simultanément du Brésil et de l’Allemagne au stade des huit meilleurs.

Au-delà d’une simple défaite en match à élimination directe, le Brésil traverse donc une zone de turbulences statistique, tandis que la Norvège poursuit son conte norvégien en écartant l’un des géants du football mondial et en consolidant son statut de bête noire des Auriverdes.