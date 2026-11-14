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Japan v Brazil - International FriendlyGetty Images
Abdelmawgood Samir
Traduit par

« La défaite a révélé ce qui était caché » : une légende du Brésil réclame le renvoi immédiat d'Ancelotti

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L'ancienne star brésilienne Romario a lancé une attaque virulente contre l'Italien Carlo Ancelotti, le sélectionneur de l'équipe du Brésil, réclamant son limogeage immédiat, après la défaite face au Japon sur le score de 3-2, lors du match amical qui a opposé les deux sélections dans la ville de Singapour.

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Il a estimé que l'entraîneur n'avait pas encore apporté la preuve de sa capacité à diriger la Seleção, malgré un palmarès bien rempli avec les clubs.

Les déclarations de Romário sont intervenues via son compte officiel sur le réseau « Instagram », où il a adressé des critiques directes à Ancelotti, estimant que son grand passé d'entraîneur ne suffisait pas à justifier la poursuite de l'expérience actuelle.

L'ancien attaquant a affirmé que l'entraîneur italien était l'un des plus grands techniciens de l'histoire du football, mais qu'il avait acquis ce statut au niveau des clubs, alors qu'il n'avait pas encore montré avec la sélection brésilienne le niveau attendu de lui.

Romário ne s'est pas contenté de s'en prendre au directeur technique : il a également visé le président de la Confédération brésilienne de football, lui demandant d'intervenir et de prendre une décision tranchante.

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Il a adressé un message au ton très ferme au président de la Confédération, l'appelant à faire preuve de courage et à mettre fin au contrat d'Ancelotti, avertissant que la poursuite de la situation actuelle pourrait exposer la sélection à de nouveaux échecs.

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Romário a affirmé que le maillot de la sélection brésilienne ne devait pas faire l'objet d'expériences ou de décisions mal calculées, soulignant que les supporters avaient déjà souffert de résultats décevants.

Il a ajouté que son pays ne pouvait pas se permettre de perdre une nouvelle chance en Coupe du monde, demandant à Ancelotti de retourner entraîner des clubs s'il voulait poursuivre sa carrière, plutôt que de continuer à diriger la sélection nationale.

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En revanche, Ancelotti a évoqué son expulsion durant le match, expliquant que l'arbitre lui avait brandi le carton rouge en raison de son incapacité à contrôler le banc des remplaçants.

L'entraîneur italien a indiqué que tous les joueurs se trouvaient sur le terrain à ce moment-là, estimant que la décision de l'arbitre était intervenue sur la base de cet incident, sans pour autant faire porter l'entière responsabilité à l'arbitre.

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Ancelotti a exprimé ses regrets après la défaite, mais il a appelé à considérer aussi les aspects positifs de la prestation de la sélection, expliquant que certains joueurs disputant leur première rencontre avaient affiché de bons niveaux.

Il a ajouté que le Brésil avait présenté un visage acceptable durant 70 minutes, avant que le résultat ne soit affecté par un fait de jeu sur lequel l'arbitre n'avait pas sifflé, mais il a reconnu que cela ne constituait pas une erreur de l'arbitre, et a qualifié la rencontre de confrontation de haut niveau, tout en signalant que l'arbitre ne disposait pas de l'expérience suffisante pour diriger un match de cette envergure.

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La sélection brésilienne doit disputer son prochain match mardi, lorsqu'elle affrontera la sélection de Singapour lors de la première confrontation entre les deux équipes, avec des pronostics annonçant qu'Ancelotti procédera à d'autres essais.

Ce match intervient dans la foulée de la défaite face au Japon et des vives critiques formulées par Romário, plaçant l'entraîneur italien face à un nouveau test, à un moment où se poursuivent les interrogations concernant ses choix techniques et sa capacité à bâtir une équipe en mesure de rivaliser lors des prochaines échéances.

Écrit parAbdelmawgood Samir

Head of the Desk Department at Koora.com

Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.

 

Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.

 

Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.

 

Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.

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