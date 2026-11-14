« La défaite a révélé ce qui était caché » : une légende du Brésil réclame le renvoi immédiat d'Ancelotti

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L'ancienne star brésilienne Romario a lancé une attaque virulente contre l'Italien Carlo Ancelotti, le sélectionneur de l'équipe du Brésil, réclamant son limogeage immédiat, après la défaite face au Japon sur le score de 3-2, lors du match amical qui a opposé les deux sélections dans la ville de Singapour.

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Il a estimé que l'entraîneur n'avait pas encore apporté la preuve de sa capacité à diriger la Seleção, malgré un palmarès bien rempli avec les clubs.

Les déclarations de Romário sont intervenues via son compte officiel sur le réseau « Instagram », où il a adressé des critiques directes à Ancelotti, estimant que son grand passé d'entraîneur ne suffisait pas à justifier la poursuite de l'expérience actuelle.

L'ancien attaquant a affirmé que l'entraîneur italien était l'un des plus grands techniciens de l'histoire du football, mais qu'il avait acquis ce statut au niveau des clubs, alors qu'il n'avait pas encore montré avec la sélection brésilienne le niveau attendu de lui.

Romário ne s'est pas contenté de s'en prendre au directeur technique : il a également visé le président de la Confédération brésilienne de football, lui demandant d'intervenir et de prendre une décision tranchante.

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Il a adressé un message au ton très ferme au président de la Confédération, l'appelant à faire preuve de courage et à mettre fin au contrat d'Ancelotti, avertissant que la poursuite de la situation actuelle pourrait exposer la sélection à de nouveaux échecs.

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Romário a affirmé que le maillot de la sélection brésilienne ne devait pas faire l'objet d'expériences ou de décisions mal calculées, soulignant que les supporters avaient déjà souffert de résultats décevants.

Il a ajouté que son pays ne pouvait pas se permettre de perdre une nouvelle chance en Coupe du monde, demandant à Ancelotti de retourner entraîner des clubs s'il voulait poursuivre sa carrière, plutôt que de continuer à diriger la sélection nationale.

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En revanche, Ancelotti a évoqué son expulsion durant le match, expliquant que l'arbitre lui avait brandi le carton rouge en raison de son incapacité à contrôler le banc des remplaçants.

L'entraîneur italien a indiqué que tous les joueurs se trouvaient sur le terrain à ce moment-là, estimant que la décision de l'arbitre était intervenue sur la base de cet incident, sans pour autant faire porter l'entière responsabilité à l'arbitre.

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Ancelotti a exprimé ses regrets après la défaite, mais il a appelé à considérer aussi les aspects positifs de la prestation de la sélection, expliquant que certains joueurs disputant leur première rencontre avaient affiché de bons niveaux.

Il a ajouté que le Brésil avait présenté un visage acceptable durant 70 minutes, avant que le résultat ne soit affecté par un fait de jeu sur lequel l'arbitre n'avait pas sifflé, mais il a reconnu que cela ne constituait pas une erreur de l'arbitre, et a qualifié la rencontre de confrontation de haut niveau, tout en signalant que l'arbitre ne disposait pas de l'expérience suffisante pour diriger un match de cette envergure.

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La sélection brésilienne doit disputer son prochain match mardi, lorsqu'elle affrontera la sélection de Singapour lors de la première confrontation entre les deux équipes, avec des pronostics annonçant qu'Ancelotti procédera à d'autres essais.

Ce match intervient dans la foulée de la défaite face au Japon et des vives critiques formulées par Romário, plaçant l'entraîneur italien face à un nouveau test, à un moment où se poursuivent les interrogations concernant ses choix techniques et sa capacité à bâtir une équipe en mesure de rivaliser lors des prochaines échéances.