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Rian Rosendaal

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La déclaration de Van Persie au sujet du match Feyenoord - AZ a immédiatement suscité des critiques

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R. van Persie

Lundi, dans le podcast « KieftJansenEgmondGijp », Wim Kieft a salué la prestation de Robin van Persie. Selon l’ancien international néerlandais, l’entraîneur de Feyenoord a affiché un visage convaincant dimanche lors de la rencontre à domicile contre l’AZ.

« J’ai trouvé que Van Persie se déplaçait bien sur le terrain. Il avait l’air soulagé aussi », a déclaré Kieft, faisant référence à la consolidation définitive de la deuxième place du Feyenoord dans l’Eredivisie, ce qui lui permettra de disputer la Ligue des champions la saison prochaine.

« Il ne semble ni en colère ni amer de l’arrivée de Dick Advocaat ; c’est même tout à fait naturel et il n’y fait plus aucune allusion. Il a de grandes chances d’être toujours là la saison prochaine », anticipe l’analyste de Haarlem, convaincu que Van Persie restera sur le banc du Feyenoord.

« Je pense qu’il s’en est bien sorti en termes de prestance et de charisme », renchérit son voisin de table Rob Jansen. Le présentateur Michel van Egmond n’est absolument pas d’accord. « Non, voyons. Van Persie ne s’en est pas bien sorti en termes de prestance. »

« Son attitude en tant que personne est irréprochable », insiste Jansen, saluant également la proximité de l’entraîneur avec Dennis te Kloese comme un geste significatif.

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« Même si Te Kloese est un professionnel aguerri, les critiques sont toujours désagréables. Peu de personnes les supportent. Ses émotions, qu’il a laissées paraître, ont été comprises par le public, qui lui a témoigné son soutien. Je lui souhaite le meilleur », conclut Jansen en repensant aux images qui ont suivi Feyenoord-AZ.

« Ça a duré très longtemps, le soulagement est immense », a déclaré Te Kloese, très ému, sur ESPN, en tentant de retenir ses larmes. « Ça a été une année difficile. »

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