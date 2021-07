La déclaration d’amour de Simeone qui relance le feuilleton Griezmann

Dans une déclaration pour Griezmann, Simeone a quelque peu refermé l’hypothèse d’un retour à l’Atlético Madrid.

Mardi, Antoine Griezmann est apparu tout sourire. Pendant que certains laissaient sous-entendre que l’international français serait prêt à sécher la reprise, le Maconnais était bien présent à Barcelone, après trois semaines de vacances.

Aux côtés de son nouveau compère d’attaque, Memphis Depay, Griezmann a repris le chemin de l’entraînement et a laissé derrière lui la désillusion d’un Euro 2020 manqué avec les Bleus.

Seulement, c’est désormais bien lui qui occupe l’espace médiatique barcelonais depuis quelques semaines et l’annonce que Lionel Messi sera bien un joueur du Barça la saison prochaine. A la recherche de liquidité ainsi que d’espace dans sa masse salariale pour prolonger l’Argentin, le club catalan ne serait pas contre se débarrasser du Français, peu à son avantage depuis son arrivée il y a deux saisons.

De la Juventus Turin à Manchester City en passant par l’Atlético Madrid, Antoine Griezmann est annoncé un peu partout en Europe, surtout depuis l’histoire des propos polémiques avec Ousmane Dembélé début juillet. Un retour chez les Colchoneros était d’ailleurs l’option la plus probable ces derniers jours avec un échange contre Saul Niguez.

La proposition a pris du plomb dans l’aile et il se pourrait bien que revoir la collaboration Diego Simeone - Antoine Griezmann ne soit plus d’actualité. Ayant accordé un long entretien à Marca, ce mercredi, l’entraîneur madrilène a rappelé tout l’amour qu’il portait à son ancien joueur, tout en assurant à demi-mot qu’un « come-back » au Wanda Metropolitano est utopique.

"Je veux le meilleur pour lui et j’espère qu’il va réussir à Barcelone, a déclaré Simeone dans le quotidien madrilène, lui qui a eu Griezmann sous ses ordres entre 2014 et 2019. C’est un club extraordinaire et Antoine est un joueur complet. A l’Euro, il a encore montré qu’il peut apporter beaucoup, peu importe son positionnement. Mais aujourd’hui, il n’est pas avec nous. Je ne souhaite que du bien à un joueur qui m’a tout donné."

Pendant cinq saisons, le duo a ramené l’Atlético Madrid vers les sommets espagnols et européens avec une Ligue Europa, une Supercoupe d’Europe et une finale, certes perdue contre le Real Madrid, de Ligue des Champions.