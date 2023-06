La décision surprenante de Xavi sur Ferran Torres

Ferran Torres ne quittera pas le FC Barcelone cet été, malgré les spéculations croissantes sur son transfert.

L'international espagnol a été associé à un possible départ de Catalogne après avoir joué un rôle réduit dans la marche des Blaugrana vers leur premier titre en Liga depuis 2019.

Xavi a choisi de l'utiliser comme joueur d'impact depuis le banc des remplaçants lors de la préparation, afin de maintenir un milieu de terrain et une attaque cohérents.

Cependant, malgré l'intérêt potentiel pour l'ancien ailier de Manchester City, Xavi est déterminé à le garder au club.

Selon les informations de Marca, Torres suscite l'intérêt de la Premier League, dans le cadre d'un retour potentiel en Angleterre, mais Xavi bloquera son départ.

Xavi est convaincu qu'une pré-saison complète lui permettra de se remettre à niveau, en termes de condition physique et de confiance, et il souhaite que le joueur de 23 ans joue un rôle plus important la saison prochaine en Ligue des champions.