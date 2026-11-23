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Un article de presse a dévoilé ce lundi les coulisses de l'Assemblée générale de la Confédération africaine de football, tenue à Abuja, la capitale nigériane, en présence des représentants des 54 fédérations membres et du président de la FIFA, Gianni Infantino.

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Selon le journal « AS », Gianni Infantino, président de la FIFA, a assisté cette semaine à l'Assemblée générale de la Confédération africaine de football, tout comme le candidat européen à la présidence de l'instance mondiale, le Français Philippe Diallo.

Infantino a promis une hausse considérable du financement des 54 fédérations africaines, et les applaudissements qui ont clôturé le congrès ont été unanimes, voire stupéfiants pour Diallo, qui ne savait plus où regarder. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a déclaré publiquement : « Nous confirmons notre soutien à Infantino. » Il n'y avait pas le moindre doute.

Fouzi Lekjaa, Ahmed Yahya, Augustin Senghor, Motsepe lui-même et, bien sûr, Infantino : tous ont contribué à hisser le football africain à un niveau tel qu'il rivalise désormais avec le football européen en nombre et en investissements.

Le système électoral « une fédération, une voix » place n'importe quel pays africain au même niveau que n'importe quel pays européen. Et l'Afrique, avec le soutien de la FIFA, a la main sur de nombreuses décisions actuelles du football.

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L'Afrique a réclamé une Coupe du monde ouverte à davantage de sélections afin de s'assurer plus de places, et elle a obtenu gain de cause. Elle a également demandé que la Coupe d'Afrique des nations se tienne tous les deux ans, et ce sera le cas. Elle a enfin réclamé d'accueillir chaque année la Coupe du monde féminine U17, ou encore le congrès le plus important de la FIFA depuis des décennies, et ces demandes lui ont été accordées.

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Même si c'est la seule raison, le sentiment persiste que le lobby africain (soutenu par Trump et l'Arabie saoudite) complique le choix du stade Santiago-Bernabéu pour accueillir la finale de la Coupe du monde 2030, qui lui avait été promise et qui serait logique.

En conséquence, l'UEFA a choisi Diallo pour défier Infantino par le biais de l'Afrique : fils d'un boxeur sénégalais, il est capable de rallier au moins les voix francophones.

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Un facteur pourrait jouer en leur faveur cette semaine : la décision du Tribunal arbitral du sport concernant la finale de la Coupe d'Afrique des nations. Si le titre n'est pas attribué au Sénégal et que le Maroc reste champion, la division au sein de l'Afrique représenterait une occasion idéale pour l'Europe.

L'Afrique elle-même verrait même dans la puissance et l'ambition du Maroc deux menaces. Dans le cas contraire, leur prochain objectif semble clair : la finale de la Coupe du monde 2030.

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Le stade de Barcelone figure, aux côtés du Santiago-Bernabéu et du stade Hassan-II au Maroc, toujours en construction, parmi les trois enceintes candidates pour accueillir la finale du Mondial 2030.

La rivalité est particulièrement vive entre le Maroc, qui souhaite que le stade Hassan-II accueille la finale du Mondial, et l'Espagne, qui dispose de deux options : le Santiago-Bernabéu et le stade de Barcelone.

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Il convient de rappeler que la décision finale concernant le stade hôte de la finale reviendra à la seule FIFA, tandis que ces visites spécifiques des stades constituent un facteur déterminant pour évaluer les atouts et les faiblesses de chaque enceinte, ainsi que sa capacité à accueillir la rencontre.