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En retirant le titre de la Coupe d'Afrique des nations au Maroc pour l'attribuer au Sénégal, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a relancé le débat sur la capacité du royaume à accueillir la finale de la Coupe du monde 2030. Les incidents de la finale continentale ont en effet soulevé des questions sur l'organisation et les mesures de sécurité, ce qui donne à la Fédération espagnole de football davantage de raisons d'espérer accueillir le match le plus important du Mondial.

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Selon le journal « Mundo Deportivo », les dirigeants de la Fédération espagnole de football estiment que les événements de la finale de la Coupe d'Afrique des nations, disputée au Maroc le 18 janvier dernier, pourraient peser dans les calculs de la Fédération internationale de football (FIFA) au moment de choisir le stade qui accueillera la finale du Mondial 2030, d'autant que le Maroc et l'Espagne restent en concurrence pour organiser l'événement.

Mais l'optimisme espagnol ne tient pas seulement à la décision juridique rendue par le Tribunal arbitral du sport : il s'appuie aussi sur les incidents qui ont émaillé la finale à Rabat. Celle-ci est devenue l'un des matchs les plus controversés de l'histoire de la compétition, après que les joueurs sénégalais ont quitté la pelouse pour protester contre un penalty accordé au Maroc dans les dernières minutes du temps réglementaire.

Les joueurs sénégalais sont restés hors du terrain pendant plus de dix minutes avant de revenir pour terminer la rencontre. Brahim Díaz, joueur du Real Madrid, a alors manqué ce penalty, repoussé par le gardien Édouard Mendy, avant que Pape Gueye n'inscrive le but de la victoire pour le Sénégal pendant la prolongation, offrant aux Lions de la Teranga un succès 1-0.

Si le Tribunal arbitral du sport a de nouveau reconnu la victoire du Sénégal sur le terrain, il n'a pas pour autant ignoré ce qui s'est passé pendant le match. Il a jugé que le fait pour les joueurs de quitter la pelouse constituait un comportement contraire au règlement, tout en affirmant que la décision de l'arbitre de faire reprendre le jeu relevait de ses prérogatives, si bien que le résultat de la rencontre ne pouvait pas être annulé.

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Les scènes controversées ne se sont pas limitées à la protestation des joueurs sénégalais. Elles se sont étendues aux tribunes et aux abords de la pelouse, où des affrontements ont éclaté entre certains supporters sénégalais et des agents de sécurité, dans un climat de chaos qui a soulevé des questions sur les mesures d'organisation et de sécurité lors de la finale.

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L'épisode de la serviette d'Édouard Mendy a été l'une des scènes les plus largement relayées. Les images montraient le gardien remplaçant sénégalais tentant de protéger la serviette dont Mendy se servait pour sécher ses gants face aux tentatives des ramasseurs de balles marocains de s'en emparer, ce qui l'a poussé à intervenir lui-même pour empêcher que cela se reproduise.

Ces scènes sont désormais au cœur du débat sur l'organisation par le Maroc des grands événements footballistiques, d'autant que le royaume se prépare à coorganiser la Coupe du monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal, alors que les trois pays se disputent l'accueil de la finale, l'un des dossiers organisationnels majeurs du Mondial.

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Selon le rapport, la Fédération espagnole de football a accueilli la décision du Tribunal arbitral du sport avec optimisme, estimant que les incidents de la finale de la Coupe d'Afrique des nations pourraient influer sur l'évaluation du dossier marocain pour l'organisation de la finale de la Coupe du monde, notamment en matière de garanties de sécurité et de capacité à organiser un match de cette envergure.

Dans le même temps, la Fédération internationale de football suit de près les stades candidats à l'accueil des matchs du Mondial 2030 : une délégation de la FIFA visite les installations sportives au Maroc afin d'évaluer les préparatifs et les infrastructures, dans le cadre des préparatifs en cours pour un tournoi dont la finale fera l'objet d'une concurrence.

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La visite de la délégation de la FIFA a débuté à Casablanca, où se poursuit la construction du stade Hassan-II, principale option marocaine pour accueillir la finale de la Coupe du monde 2030, face aux ambitions de l'Espagne, qui propose le stade Santiago-Bernabéu ou le Camp Nou pour la finale.

La décision du Tribunal arbitral du sport concernant le titre de la Coupe d'Afrique des nations a ainsi relancé la course à la finale du Mondial 2030, la Fédération espagnole voyant dans les incidents de la compétition continentale une occasion de mettre en doute la solidité du dossier marocain. Sur le plan juridique, pourtant, la décision du tribunal s'est limitée à trancher le litige portant sur le résultat du match et le titre, sans se prononcer sur la capacité organisationnelle du Maroc ni sur son aptitude à accueillir la finale de la Coupe du monde.