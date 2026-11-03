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Karim Malim
Traduit par

La décision de Mourinho : pourquoi a-t-il écarté Güler et Tchouaméni de la liste du Real Madrid ?

J. Mourinho
A. Guler
Aurélien Tchouaméni
F. Valverde
AEK Athenes vs Real Madrid
AEK Athenes
Real Madrid
Ligue des Champions
Portugal
Turquie
France
Uruguay
Grèce
Espagne
Maroc

Absence d'un duo de premier plan et retour de Valverde

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Le Real Madrid a reçu un renfort important avant son prochain rendez-vous européen, mais la liste du groupe a en revanche été marquée par l'absence de deux noms importants, le Turc Arda Güler et le Français Aurélien Tchouaméni, une décision prise par l'entraîneur José Mourinho pour des raisons liées à la gestion des charges physiques et au fait d'accorder à certaines de ses stars l'occasion de se reposer, avant la poursuite du parcours de l'équipe en Ligue des champions.

Le Real Madrid se prépare à affronter l'AEK Athènes de Grèce, demain, au stade de l'Allianz Arena, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, au milieu d'une grande attente autour de ce match où le club madrilène cherche à poursuivre ses résultats positifs dans la compétition continentale.

L'écartement de Tchouaméni est venu en accord avec les déclarations faites par Mourinho à Santander, lorsqu'il avait affirmé que le milieu de terrain français ne se rendrait pas à Athènes, par volonté de lui accorder un temps de repos, une décision qui s'est également étendue à son coéquipier turc Arda Güler, les deux joueurs sortant ainsi de la liste du Real Madrid convoquée pour disputer la rencontre européenne.

En revanche, la bonne nouvelle pour les supporters du Real Madrid réside dans le retour de l'Uruguayen Fede Valverde dans les plans du onze de départ, après avoir manqué le Clasico au stade d'El Sardinero, afin de récupérer complètement d'une blessure aux tendons du genou contractée lors d'un des matches.

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04 nov. 2026

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Valverde est désormais prêt à faire son retour, et il devrait figurer dans le onze de départ du Real Madrid face au champion de Grèce, un renfort important pour l'équipe, d'autant plus avec l'absence de Güler et Tchouaméni pour la rencontre, et ce selon le journal espagnol « AS ».

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