La décision de la FIFA lors de la Coupe du monde provoque un vif émoi chez les spécialistes : « Cela pourrait déclencher une crise cardiaque. »

Les médecins s’inquiètent de la décision de la FIFA concernant les bouteilles d’eau personnelles pendant la Coupe du monde. La fédération internationale de football a en effet annoncé que les supporters ne seraient pas autorisés à les apporter dans les stades, mais selon les experts médicaux, c’est une mauvaise idée.

Il y a quelques semaines, l’instance internationale avait pourtant annoncé que les bouteilles d’eau réutilisables d’une capacité maximale d’un litre seraient autorisées ; mais, cette semaine, elle a fait machine arrière.

La FIFA souhaite ainsi empêcher les supporters de lancer des projectiles, mais l’interdiction totale surprend le corps médical.

Malcom Mistry, professeur à Londres, déclare ainsi au Sun : « C’est une nouvelle très alarmante. La chaleur et la déshydratation peuvent provoquer des vertiges, voire des évanouissements chez les spectateurs. »

« Si les gens ne s’hydratent pas suffisamment, cela peut entraîner un coup de chaleur, avec des conséquences potentiellement mortelles. Les spectateurs ne vont pas se lever pour faire la queue à un kiosque ou à une fontaine ; ils resteront assis sur leur siège pendant environ trois heures, sous la chaleur. La FIFA prend ainsi un risque énorme. »

Le médecin londonien Oliver Gibson abonde dans le même sens : « Interdire les bouteilles réutilisables accroît le risque de pathologies liées à la chaleur. »

« La chaleur et la déshydratation augmentent la charge sur le cœur et peuvent déclencher un infarctus du myocarde. Les personnes âgées, les jeunes et les supporters souffrant de problèmes de santé ont particulièrement besoin de s’hydrater gratuitement sans avoir à attendre », conclut Gibson.