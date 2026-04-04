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RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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La décision arbitrale lors du match contre Majorque aggrave les blessures du Real Madrid

Majorque vs Real Madrid
Majorque
Real Madrid
LaLiga
F. Mastantuono
Espagne

Le Real Madrid s'est incliné 1-2 face à son hôte, le Real Majorque, lors de la 30e journée de la Liga.

Le Real Madrid reste à 69 points, deuxième de la Liga, tandis que Majorque remonte à 31 points, 17e du classement.

La rencontre a été arbitrée par Sanchez Martinez, qui a obtenu une note de 5 sur 10 de la part du site « Archivo VAR », spécialisé dans les décisions arbitrales.

«Archivo Far » a indiqué : « L'arbitre a distribué 4 cartons jaunes, et le dernier, reçu par Franco Mastantuno, joueur du Real Madrid, aurait pu être évité, car il s'agissait d'un geste à peine passible d'une faute. »

Sanchez Martinez a réussi à mener le match à bon port, malgré des accrochages qui ont interrompu le jeu plus souvent qu'il n'aurait fallu. 

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