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Endrick s’est confié sur ses ambitions à long terme au Real Madrid, tout en reconnaissant que son avenir immédiat dépend de son entraîneur Jose Mourinho. Le prodige brésilien a réaffirmé son attachement au géant espagnol malgré l’intensification des rumeurs l’envoyant à l’AC Milan.

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Mourinho détient la clé de l’avenir d’Endrick

Endrick est sorti du silence sur son avenir incertain en club. Malgré son manque de temps de jeu, il assure que son rêve est de passer toute sa carrière au Santiago Bernabéu. Le jeune attaquant s’est exprimé mardi après la large victoire du Brésil contre Singapour (7-0) en match amical, profitant de cette exposition internationale pour évoquer ouvertement ses difficultés persistantes à obtenir du temps de jeu sous les ordres du technicien portugais Mourinho .

Plutôt que d’exprimer sa frustration, le jeune joueur brésilien a laissé à son entraîneur le soin de décider de son accès au onze de départ. « La décision appartient à Mourinho », a déclaré Endrick, cité par ESPN Brazil, lorsqu’on lui a demandé s’il s’attendait à jouer un rôle plus important à l’avenir dans la capitale espagnole.

Le prodige veut passer sa vie au Real Madrid

Endrick se retrouve au cœur d’intenses spéculations sur le mercato, alors que les rumeurs d’ un prêt retentissant à l’AC Milan prennent de l’ampleur à l’approche de la prochaine fenêtre des transferts. Si le prodige brésilien affiche publiquement une fidélité sans faille au Real Madrid, le fait qu’il ait récemment reconnu que son entraîneur décide en dernier ressort de son sort a relancé le débat. Malgré les rumeurs persistantes d’un départ en Serie A, l’attaquant adolescent s’est empressé de réaffirmer son attachement total au champion d’Europe en titre.

Écartant toute idée de mécontentement, Endrick a affirmé sans ambiguïté sa fidélité à long terme : « Je suis toujours disponible pour aider le Real Madrid, qui est le plus grand club du monde. J’espère pouvoir y passer ma vie pour aider le Real et mes coéquipiers. »

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Un rebond avec le Brésil

Le jeune joueur a été l’un des principaux acteurs de la démonstration du Brésil contre Singapour , inscrivant l’un des sept buts alors que la sélection cherchait à tourner la page d’un résultat décevant obtenu plus tôt lors de cette trêve internationale. Cette victoire lui a redonné la confiance dont elle avait besoin après sa défaite contre le Japon, permettant au géant sud-américain de terminer l’année civile sur une note positive sous la direction de Carlo Ancelotti.

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« C’était un bon match. Nous savions quel type de match nous attendait et il était très important pour nous de terminer l’année. Nous avons réussi à mettre en pratique ce que nous avions travaillé, et maintenant, il faut continuer dans cette voie », a expliqué Endrick.

Cap sur le calendrier de 2027

La dernière trêve internationale de 2026 étant terminée, le Brésil ne rejouera pas avant plusieurs mois. L’équipe d’Ancelotti doit disputer une série de rencontres difficiles à la reprise du calendrier international, en mars 2027. Endrick a souligné l’importance de rester en forme et de conserver son niveau pendant cette pause afin que l’équipe soit prête à affronter les adversaires de haut niveau qui l’attendent l’an prochain.

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« En mars 2027, il y aura des matches difficiles et nous devons être prêts. Ce retour à la maison est à la fois une bonne et une mauvaise chose. Nous rentrons chez nous, mais nous ne retrouverons pas la sélection dans un mois. Nous devons toutefois bien nous préparer », a conclu l’attaquant.