La Confédération brésilienne de football a décidé de réduire le nombre de joueurs étrangers que les clubs sont autorisés à aligner lors des matches de première et deuxième division. La mesure entrera en application progressivement à partir de 2027, pour atteindre le nouveau plafond en 2030.

Selon le communiqué de la Confédération brésilienne, cette démarche vise à élargir les possibilités de participation des joueurs formés au Brésil et à limiter partiellement la forte hausse du nombre de professionnels étrangers dans le championnat ces dernières années, tout en consacrant une proportion croissante des effectifs des clubs aux joueurs brésiliens de moins de 23 ans.

En vertu des nouvelles règles, le plafond de joueurs étrangers autorisés à participer à un match passera de 9 actuellement à 8 en 2027, puis 7 en 2028 et 6 en 2029, avant de se stabiliser à 5 joueurs en 2030, soit le plafond en vigueur jusqu'en 2022.

Par ailleurs, à partir de 2027, les clubs seront tenus de réserver une partie de leurs listes d'inscription, qui comptent 50 joueurs, à des joueurs de moins de 23 ans.

Ce quota augmentera progressivement, de 20 joueurs en 2027 à 21 en 2028, puis 23 en 2029, pour atteindre 25 joueurs en 2030.

Cette décision intervient dans un contexte de hausse notable du nombre de joueurs étrangers dans le championnat brésilien, leur nombre étant passé de 95 joueurs en 2022 à 162 joueurs en 2025, selon une étude publiée par la Confédération brésilienne de football.

Par ailleurs, 146 joueurs étrangers ont disputé des matches lors de la saison en cours, tandis que 13 autres figurent dans les effectifs des clubs sans avoir encore joué leur premier match.

Helder Mello, directeur exécutif de la Confédération brésilienne de football, a déclaré que les nouvelles mesures « préservent un nombre important de joueurs étrangers », précisant que la réduction de ce nombre et la modification des règles d'inscription visent à accorder davantage de place aux joueurs de moins de 23 ans et à élever le niveau technique des équipes brésiliennes à moyen et long terme.

La proposition a été formulée sur recommandation du mouvement des clubs formateurs, lors des réunions du groupe de travail brésilien de base, avant d'obtenir l'approbation de 40 clubs et fédérations du Brésil, contre deux voix opposées.

La décision est également liée à la hausse de l'âge moyen des joueurs du championnat brésilien, qui s'établit à 28,5 ans, contre 27 ans en Espagne, 26,4 en Angleterre, 26,3 en Allemagne, 26,1 en Italie et 26 ans en France.

La décision comporte aussi des dimensions économiques, les joueurs de moins de 20 ans ayant représenté 50,1 % des recettes générées par le Brésil grâce aux transferts de joueurs vers l'étranger sur la période comprise entre 2016 et 2025.

La réduction des possibilités de participation des jeunes talents pourrait affecter la capacité des clubs à développer leurs joueurs et à les vendre à des clubs étrangers.

Le nombre moyen de joueurs étrangers figurant sur les feuilles de match du championnat brésilien s'élève actuellement à 5,4 joueurs par match, selon une analyse portant sur 219 rencontres, un chiffre inférieur au plafond actuellement autorisé, fixé à 8 joueurs.