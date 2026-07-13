La débâcle du Paraguay contre l’Allemagne met à mal les finances de la Fédération allemande, et Nagelsmann ajoute encore à la complexité de la situation

La Fédération allemande de football anticipe un déficit d’environ 10 millions d’euros après son élimination au stade des seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Ce montant ne prend pas en compte les indemnités versées à Julian Nagelsmann ni le coût du futur contrat de Jürgen Klopp.

Stefan Grünwald, trésorier de la Fédération allemande de football, a déclaré ce lundi au magazine « Kicker » que le déficit prévisionnel lié à la participation à la Coupe du monde 2026 s’élevait à 9,4 millions d’euros (11,4 millions de dollars), le chiffre définitif devant être annoncé à l’automne pour des raisons comptables.

La Fédération a bâti un plan financier prudent pour le tournoi qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada, prévoyant de verser les primes aux joueurs uniquement à partir des huitièmes de finale, car l’élimination dès le premier tour figurait déjà dans le scénario le plus noir retenu pour le budget.

Grunwald a expliqué : « Nous n’aurions réalisé de bénéfices qu’en atteignant la finale ; il était donc de mon devoir de planifier de manière à éviter toute panique en cas de scénario défavorable. »

Ce budget ne prend pas en compte les indemnités liées à la rupture du contrat de Julian Nagelsmann et de son staff, dont l’engagement courait jusqu’en 2028, ni les éventuels frais dus à Red Bull pour la venue de Jürgen Klopp.

Selon Kicker, les indemnités de Nagelsmann et de son staff s’élèveraient à 6,8 millions d’euros. Grünwald a ajouté que l’impact financier de ce changement d’entraîneur sera intégré aux prévisions après la trêve estivale, tout en rappelant que le budget global de la fédération est conçu pour rester à l’équilibre, avec la possibilité de réduire ou d’ajuster les projets selon les besoins..