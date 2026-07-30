Selon un rapport de Bild , les Munichois se déplaceront le mardi 18 août sur la pelouse du 1. FC Heidenheim. Le 22, ils disputeront ensuite la Supercoupe à Dortmund contre le BVB, avant que le FC Bayern ne lance sa nouvelle saison de Bundesliga le 28 avec un match à domicile face au VfB Stuttgart. Le 2 septembre, place au 1er tour de la Coupe d’Allemagne, à l’extérieur contre le VfL Osnabrück.

Heidenheim, relégué la saison passée, aura déjà disputé deux matches de championnat en 2. Bundesliga au moment de ce match amical envisagé. Ce match amical supplémentaire a apparemment été arrangé à la demande explicite de l’entraîneur Vincent Kompany. Il veut profiter de cette opportunité pour offrir un temps de jeu important à ses nombreux joueurs revenus tardivement.

Actuellement, les Munichois préparent la nouvelle saison avec un effectif réduit à Tegernsee, avant un voyage en Asie prévu du 1er au 8 août. Là aussi, plusieurs joueurs importants manqueront encore. D’une part, les trois demi-finalistes de la Coupe du monde Michael Olise, Dayot Upamecano et Harry Kane. D’autre part, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Lennart Karl et la recrue Ismael Saibari, qui poursuivent leur rééducation à Munich après diverses blessures.

Le test contre Heidenheim serait le sixième de l’été

Le match amical contre Heidenheim serait au total le sixième de l’été. Après la défaite 2-1 contre le SV Wehen Wiesbaden samedi dernier, les Munichois affronteront ce jeudi le club de Kreisklasse FC Rottach-Egern (18 heures). En Asie, ils joueront d’abord contre leur club partenaire, le Jeju SK FC (4 août), puis contre Aston Villa (7 août).

Après son retour, le FC Bayern recevra le RB Leipzig le 15 août à l’Allianz Arena, avant de probablement encore se rendre à Heidenheim le 18. Ce duel à moitié spontané a apparemment été organisé par le directeur sportif Christoph Freund.