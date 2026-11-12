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Mauricio Pochettino devrait prendre ses fonctions d’entraîneur de Manchester United jeudi prochain. Il n’aura alors que trois jours d’entraînement avant son premier match à la tête de l’équipe, à Anfield. Le technicien de 54 ans dirigera les États-Unis lors des deux manches de leur quart de finale de la Ligue des nations de la CONCACAF contre Haïti, avant de s’envoler pour Manchester afin de remplacer Michael Carrick, limogé.

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Pochettino terminera d'abord sa mission avec la sélection américaine

Pochettino ira au bout de la trêve internationale avec les États-Unis avant de prendre ses fonctions à Old Trafford. Carrick y a été limogé jeudi après une série d'une seule victoire en 11 matches, toutes compétitions confondues. Manchester United se trouve dans la zone de relégation en Premier League et à la 17e place du classement de la Ligue des champions.

Selon le Manchester Evening News, Pochettino quittera les États-Unis après le match retour contre Haïti à Cincinnati, dont la fin est prévue vers 2 h du matin, heure britannique, mercredi prochain. Il devrait ensuite arriver à Manchester plus tard dans la journée et prendre ses fonctions à Carrington jeudi prochain.

Trois jours pour préparer le match contre Liverpool

Ce calendrier ne laisserait à Pochettino que trois jours avec son nouvel effectif avant le déplacement de Manchester United à Anfield pour affronter Liverpool dimanche prochain. BBC Sport rapporte également qu'il devrait prendre ses fonctions au plus tard le 19 novembre.

Manchester United s'est entendu avec l'Argentin sur les conditions de son contrat et aurait établi un cadre d'accord avec US Soccer pour le libérer de son contrat de quatre ans, qui comporte une clause libératoire de 7,4 millions de livres sterling. Plusieurs membres de son équipe technique de longue date devraient également l'accompagner à Old Trafford.

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Pochettino face aux médias avant la double confrontation avec Haïti

Manchester United et US Soccer sont convenus que Pochettino dirigerait les deux matches contre Haïti avant de quitter ses fonctions à la tête de la sélection nationale. Il doit s'exprimer devant les médias vendredi à 14 h 15, heure britannique, au centre d'entraînement des États-Unis, situé juste à l'extérieur d'Atlanta. Le match aller débutera samedi à 21 h 30 à Kingston, en Jamaïque.

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Âgé de 54 ans, il a remporté 21 de ses 35 matches à la tête de la sélection américaine et l'a menée en phase à élimination directe de la Coupe du monde plus tôt cette année, avant une élimination contre la Belgique en huitièmes de finale.

Des débuts à Anfield attendent Pochettino

Pochettino retrouvera le football anglais avec une solide expérience de la Premier League, après avoir entraîné Southampton, Tottenham et Chelsea, ainsi que le Paris Saint-Germain.

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Sa première mission sera de relancer une équipe de Manchester United en difficulté à Anfield dimanche prochain, avec très peu de temps pour travailler avec ses joueurs.