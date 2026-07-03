La date de la visite médicale du nouveau joueur de l’Al-Ahli saoudien a été fixée

Selon la presse, la date de la visite médicale du nouveau joueur de l’Al-Ahli saoudien a été révélée, dernière étape avant la signature officielle de son contrat.

Selon le site « Arménie Football », la star arménienne Edward Spertsyan, en provenance du club russe de Krasnodar, passera sa visite médicale le samedi 4 juillet 2026.

Le site ajoute que le capitaine de Krasnodar s’engagera pour trois saisons avec Al-Ahli après avoir réussi ses tests médicaux, étape préalable à l’officialisation du transfert.

Il rejoindra immédiatement le stage de préparation des Rouge et Blanc en Autriche la semaine prochaine pour entamer les préparatifs avec ses nouveaux coéquipiers en vue de la nouvelle saison.

Le milieu de terrain de 26 ans devrait toucher un salaire annuel de 10 millions d’euros, auquel s’ajouteront des primes liées à ses performances et aux résultats du club.

Lors de l’exercice 2025-2026, il a brillé sous les couleurs de Krasnodar, prenant part à 42 rencontres toutes compétitions confondues, inscrivant 14 buts et délivrant 18 passes décisives, ce qui en fait l’un des joueurs phares du championnat russe.

Sous contrat avec Krasnodar jusqu’en 2029, il est évalué à 25 millions d’euros par Transfermarkt.

Ce recrutement est le troisième de l’été pour Al-Ahli, après les arrivées du défenseur gambien Aboubakar Sidi Kinteh (en provenance de Tromsø) et de Mishaal Al-Mutairi (Abha).