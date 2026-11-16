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Un rapport de presse a révélé, ce lundi, le troisième maillot du Barça pour la saison 2027-2028.

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Le journal « Mundo Deportivo » rapporte que la saison n'est pas encore terminée, mais que les marques qui équipent les clubs sportifs ont déjà commencé à travailler sur la saison à venir.

C'est le cas de Nike et du FC Barcelone. Les premières images du design du troisième maillot que porteront les Blaugrana durant la saison 2027-2028, créé par la multinationale américaine, ont en effet déjà été publiées.

Le compte X memorabilia1899, spécialisé dans les contenus relatifs aux maillots des équipes, a dévoilé le troisième maillot que portera le Barça la saison prochaine.

Le maillot noir se distingue par un design saisissant comportant des langues de feu et des étincelles, inspiré de l'une des traditions populaires et culturelles les plus célèbres de Catalogne : le « correfoc » (courses de feu).

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Les origines de cette tradition remontent au XIIe siècle, où elle symbolisait la lutte entre le bien et le mal, tandis que la tradition actuelle remonte à la fête de « La Mercè » à Barcelone en 1978, lorsqu'un groupe d'activistes culturels et le public participèrent à une danse de diables et de dragons, déambulant dans les rues au milieu des flammes et de la poudre.

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Aujourd'hui, les participants revêtent des costumes de diables et courent dans les rues et sur les places de la ville en portant des fourches équipées de feux d'artifice, projetant une pluie d'étincelles.

Le Barça avait déjà porté un troisième maillot de couleur noire lors de la saison 2020-2021, lorsque la marque japonaise Rakuten était le sponsor principal.

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À l'époque, le maillot était entièrement noir, avec des bordures dorées sur les manches, le col et l'écusson du club.

Le cauchemar de la trêve internationale inquiète le Barça

Avec l'arrivée de la trêve internationale, Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, se retrouve dans un état d'inquiétude et d'appréhension, et il a tout à fait de quoi le justifier. Car il ne s'agit pas seulement des blessures, mais aussi d'attitudes difficiles à comprendre, comme la position de la Fédération brésilienne de football.

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Le journal Sport rapporte que le Barça est attendu par un calendrier de matchs compliqué jusqu'à la fin de l'année, en particulier au stade Spotify Camp Nou, où il affrontera Villarreal, l'Atlético de Madrid et Manchester City, aux côtés d'autres adversaires.

L'entraîneur allemand a désormais bien conscience des problèmes que les trêves internationales imposent à ses plans et à son programme.

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Et bien que l'entraîneur Luis de la Fuente ait eu besoin d'apporter des changements pour dynamiser la performance de l'équipe durant la pause entre les deux mi-temps du match entre l'Espagne et l'Angleterre, ce qu'il a fait en faisant entrer Pedri et Fermín, le maintien dans le vestiaire d'un joueur aussi important que Pau Cubarsí a suscité l'étonnement.

Il est clair que cela ne relevait pas d'une décision technique. Le sélectionneur de l'équipe nationale espagnole a lui-même expliqué, après le match, que le joueur du Barça avait ressenti une gêne musculaire.

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Le joueur doit passer des examens médicaux ce lundi à Barcelone, sous la supervision du staff médical du club catalan, afin de déterminer s'il souffre réellement d'une blessure, ainsi que d'en connaître la gravité.

Cubarsí est un joueur clé et indispensable pour l'entraîneur Hansi Flick, et il est également le seul défenseur, aux côtés de Gerard Martín, à ne pas s'être blessé.

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Un autre joueur passera des examens médicaux ce lundi, après son retour à Barcelone : Frenkie de Jong.

Et après des heures d'incertitude, la sélection néerlandaise a décidé d'écarter le milieu de terrain du Barça de sa liste, afin qu'il soit examiné par le staff médical du club, en raison de douleurs au dos dont il souffre.