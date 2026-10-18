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SID
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« La culture des supporters piétinée ! » Les supporters du SC Fribourg provoquent une interruption du match à Leverkusen avec des balles de tennis

Bundesliga
Bayer Leverkusen vs Fribourg
Bayer Leverkusen
Fribourg

En lançant des balles de tennis, des supporters du SC Fribourg ont provoqué une interruption de cinq minutes du match de Bundesliga sur le terrain du Bayer Leverkusen.

Par cette action, les supporters protestaient, selon leurs propres déclarations, contre les restrictions imposées aux supporters visiteurs à la BayArena. Le match n’a pu reprendre qu’après une longue discussion entre les supporters et l’entraîneur Julian Schuster.

« Culture des supporters restreinte = match interrompu : contre les interdictions de matériel », pouvait-on lire sur une banderole dans la tribune des supporters de Fribourg. Après près de deux minutes de jeu, ils ont commencé à lancer des balles de tennis sur la pelouse.

Lorsque l’arbitre Florian Badstübner a voulu relancer le jeu après une interruption, des balles de tennis ont de nouveau été lancées sur le terrain. Schuster a discuté avec colère avec les supporters avant que la rencontre ne reprenne après plus de cinq minutes.

À Leverkusen, « la culture des supporters est régulièrement piétinée », ont écrit dimanche les ultras de Fribourg pour justifier leur action : « C’est encore le cas aujourd’hui, notamment avec l’interdiction collective des drapeaux et des étendards à deux mâts. »

Ils ont souhaité à Fernando Carro, directeur général du Bayer, « ainsi qu’à toute son équipe, une prise de conscience rapide ».


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