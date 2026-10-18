« La culture des supporters piétinée ! » Les supporters du SC Fribourg provoquent une interruption du match à Leverkusen avec des balles de tennis

Par cette action, les supporters protestaient, selon leurs propres déclarations, contre les restrictions imposées aux supporters visiteurs à la BayArena. Le match n’a pu reprendre qu’après une longue discussion entre les supporters et l’entraîneur Julian Schuster.

« Culture des supporters restreinte = match interrompu : contre les interdictions de matériel », pouvait-on lire sur une banderole dans la tribune des supporters de Fribourg. Après près de deux minutes de jeu, ils ont commencé à lancer des balles de tennis sur la pelouse.

Lorsque l’arbitre Florian Badstübner a voulu relancer le jeu après une interruption, des balles de tennis ont de nouveau été lancées sur le terrain. Schuster a discuté avec colère avec les supporters avant que la rencontre ne reprenne après plus de cinq minutes.

À Leverkusen, « la culture des supporters est régulièrement piétinée », ont écrit dimanche les ultras de Fribourg pour justifier leur action : « C’est encore le cas aujourd’hui, notamment avec l’interdiction collective des drapeaux et des étendards à deux mâts. »

Ils ont souhaité à Fernando Carro, directeur général du Bayer, « ainsi qu’à toute son équipe, une prise de conscience rapide ».



