La Croatie repousse le Ghana à la troisième place après un match haletant et une passe décisive tardive de Luka Modric

La Croatie a décroché la deuxième place du groupe C. Au terme d’un match haletant face au Ghana, elle s’est imposée 2-1 contre son principal rival. Entré en jeu à la 83^e minute, Nikola Vlasic, servi par Luka Modric, a inscrit le but de la victoire pour la Croatie. L’équipe de Zlatko Dalic défiera en huitièmes de finale le deuxième du groupe K, soit le Portugal, soit la Colombie. Le Ghana, troisième, croisera le vainqueur de ce même groupe K.

Côté croate comme côté ghanéen, trois modifications ont été apportées à la composition initiale. Josko Gvardiol, Mario Pašalić et Peter Musa ont cédé leur place à Petar Šurica, Vlasic et Ante Budimir. Côté ghanéen, Kamaldeen Sulemana, Elisha Owusu et l’Amsterdammer Derrick Luckassen sont entrés en jeu à la place de Jérôme Opoku, Caleb Yirenkyi et Iñaki Williams.

La Croatie a dominé la possession en début de match, ce qui convenait parfaitement au Ghana, provoquant même des sifflets dans les tribunes. Les Black Stars n’avaient besoin que d’un point pour se qualifier, tandis qu’une défaite aurait éliminé la Croatie.

Après un premier quart d’heure équilibré, Vlasic s’est créé la première occasion franche. Le milieu offensif de Turin, bien servi au terme d’une belle action, a vu sa frappe heurter le poteau. Un quart d’heure plus tard, les Croates ont tout de même pris l’avantage. Mateo Kovacic a lancé Susic, dont la frappe puissante d’une vingtaine de mètres a filé entre les jambes de Luckassen pour finir dans la lucarne : 1-0.

Les Black Stars, peu en vue offensivement, ont tout de même pu espérer égaliser par l’intermédiaire de leur star Antoine Semenyo, très recherché. L’attaquant de Manchester City a décoché une frappe dangereuse qui a frôlé le montant de Dominik Livakovic.

Le début de la seconde période a également souri aux Black Stars : deux minutes après son entrée, le remplaçant Issahaku Fatawu a immédiatement alerté Livakovic d’une frappe puissante, légèrement au-dessus de la cible. Ce coup d’éclat est toutefois resté isolé, les deux formations se montrant ensuite solides défensivement.

Sans surprise, le Ghana a égalisé sur coup franc : Luckassen a dévié d’un coup de pied intérieur la superbe tentative d’Ernest Nuamah. L’arbitre Drew Fischer a consulté l’écran et conclu que Kwasi Sibo était bien hors-jeu sans toutefois gêner l’action. L’arbitre canadien a donc confirmé sa décision : 1-1.

Les Croates ont finalement pris l’avantage dans les dernières minutes. À la 83^e minute, Modric a adressé un corner au deuxième poteau, où Vlasic, bien placé, a placé une tête puissante qui a battu Benjamin Asare, impuissant : 2-1. Grâce à cette passe décisive, Modric (40 ans) est devenu le plus vieux passeur décisif de l’histoire d’une Coupe du monde.