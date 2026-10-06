Le duel entre l'Espagne et la Croatie à Split, ce mardi, ne sera pas une rencontre comme les autres pour Dani Olmo, le milieu de terrain du Barça, qui retourne dans le pays qui l'a accueilli alors qu'il n'avait que seize ans, lorsqu'il a quitté l'Espagne en compagnie de sa mère pour vivre sa première aventure avec le Dinamo Zagreb, une étape qui a façonné une part importante de sa personnalité et de sa carrière.

Andy Bara, l'agent d'Olmo, a révélé que l'international espagnol consacre depuis son départ du Dinamo Zagreb en 2020 une part de 2 % de son salaire annuel total à la fondation caritative de Vukovar, une habitude qu'il a maintenue durant son expérience à Leipzig, puis après son transfert au Barça.

Olmo n'évoquait pas cette contribution, qu'il souhaitait tenir à l'écart des projecteurs, avant que son agent n'en dévoile les détails, déclarant : « Depuis son départ du Dinamo Zagreb, Olmo reverse 2 % de son salaire annuel total à la fondation caritative de Vukovar. »

Interrogé à ce sujet lors d'une conférence de presse, le joueur du Barça n'a pas caché sa surprise de voir son histoire se répandre, mais il en a parlé avec simplicité, se remémorant les émotions ressenties au moment de quitter la Croatie : « Quand je suis parti, je me suis senti reconnaissant envers la Croatie et j'ai voulu rendre la pareille. »

Olmo a ajouté qu'il souhaitait offrir une partie de son salaire « à la famille de Vukovar », après avoir estimé qu'il était de son devoir de rendre un peu de ce qu'il avait reçu au pays qui lui avait offert une opportunité importante au début de son parcours, soulignant que sa contribution n'était qu'une modeste tentative de participer au soutien de la ville et de ses habitants.

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Les dons ont été réalisés dans le cadre de l'initiative « Common Goal », fondée par l'ancien joueur de la sélection espagnole Juan Mata, tandis qu'Olmo a continué d'entretenir son lien avec Vukovar, une ville qui porte la mémoire douloureuse de la guerre des Balkans.

Des années après avoir quitté la Croatie, Olmo y retourne cette fois sous le maillot de la sélection espagnole, mais entre le terrain et la sélection subsiste une autre histoire qui ne transparaît pas dans les résultats des matches : celle d'un jeune homme qui n'a pas oublié l'endroit qui l'a accueilli enfant et qui a décidé de lui rendre la pareille lorsqu'il en a eu les moyens.