L'Union européenne de football (UEFA) a publié ce lundi un communiqué virulent dans lequel elle dénonce la décision de la Fédération internationale de football (FIFA) de suspendre la sanction de suspension automatique d'un an, assortie d'une période de probation, infligée à l'attaquant américain Folarin Balogun, qualifiant cette décision de « franchissement d'une ligne rouge ».

Cette décision controversée permet au joueur de prendre part au huitième de finale contre la Belgique, alors qu’il avait écopé d’un carton rouge face à la Bosnie-Herzégovine au tour précédent.

Si la délégation américaine a accueilli la nouvelle avec soulagement, la Fédération belge a exprimé sa stupéfaction et examiné toutes les voies de recours juridiques, d’autant que le site « The Athletic » a révélé l’existence d’un appel téléphonique entre Donald Trump et le président de la FIFA, Gianni Infantino, visant à faire pression pour que la sanction soit levée.

Dans son communiqué, l’UEFA affirme que cette décision « porte atteinte à l’intégrité du jeu et à la crédibilité de la compétition », rappelant que la suspension automatique d’un match consécutive à un carton rouge « n’est pas une simple option, mais un principe bien établi du règlement, sans aucune exception ».

L’UEFA a rappelé que, dans un tournoi où d’autres joueurs ont été confrontés à la même situation et ont purgé leur suspension sans contestation, cette décision constituait une violation flagrante du principe d’égalité.

L’UEFA a averti que cette décision « constitue un dangereux précédent qui exige un traitement égalitaire dans des situations similaires, ce qui nuit à la compétition », ajoutant que « le football bénéficie d’une confiance mondiale parce qu’il est pratiqué selon des règles uniformes partout ».

Le communiqué s’est conclu en soulignant que « la Coupe du monde n’est pas un événement isolé, mais qu’elle a des répercussions, positives ou négatives, sur le football dans son ensemble ».