La crise portugaise sur un terrain brûlant : réunion tripartite d'urgence pour résoudre l'affaire Ronaldo

Le président de la Fédération portugaise Pedro Proença s'apprête à tenir une réunion d'urgence avec le sélectionneur du Portugal Jorge Jesus et le capitaine Cristiano Ronaldo, afin de résoudre la crise de ce dernier.

Ronaldo était resté sur le banc des remplaçants durant toute la dernière rencontre face à la Norvège, lors de la deuxième journée de la Ligue des nations, qui s'est soldée par une victoire du Portugal (2-1).

Mais il semble que ce qui s'est produit ait provoqué le mécontentement du Don, puisque la star portugaise a manqué l'entraînement de sa sélection, ce mardi, sous prétexte de rentrer à l'hôtel de résidence pour effectuer quelques exercices en salle de sport.

Il y a environ une semaine, Cristiano Ronaldo, la star d'Al-Nassr, avait promis de se consacrer à la sélection portugaise, déclarant : « Je suis là pour aider, que je joue ou non. Je ne suis qu'un parmi tant d'autres. Il en a toujours été ainsi et il en sera toujours ainsi. Je le répète, je ferai tout ce que l'entraîneur me demandera : jouer, sortir, ou même ne pas jouer. L'honneur de représenter le Portugal dépasse tout le reste. »

Six jours plus tard, ces paroles retentissantes se sont dissipées. Lors du match contre le pays de Galles (1-0), Ronaldo a fait face à une vague de critiques en raison de son manque d'efficacité offensive, et après avoir essuyé de vives critiques, le numéro 7 a vécu une expérience qu'il n'avait pas connue depuis 18 ans.

En effet, lors du match contre la Norvège, Jesus a décidé de le laisser sur le banc des remplaçants pendant toute la rencontre, une décision qui a profondément irrité Ronaldo, apparu renfrogné devant les caméras. Après le match, son entraîneur a reconnu avoir dit à sa star qu'elle entrerait en tant que remplaçant, mais qu'il était finalement revenu sur sa décision.

Jesus a commenté après la rencontre : « Je ne savais pas qu'il était contrarié. Lui seul peut répondre à cela. Ce qui est certain, c'est que son absence sur le terrain ne signifie pas que je ne compte pas sur lui. En réalité, avant le match, je lui ai dit : "Je ne te ferai pas débuter, mais je te ferai entrer en tant que remplaçant." C'est ça le football : il impose ses règles, et dans ce cas précis, il n'était pas justifié de changer l'attaquant, sachant que nous avons un match au Danemark et qu'il pourrait être le premier choix face à cette équipe. »

Alors que la sélection portugaise s'installait dans son lieu de résidence à Malmö, en Suède, ville située à la frontière avec Copenhague, Ronaldo a attiré l'attention de la presse portugaise. Après s'être présenté sur la pelouse du stade Eleda une demi-heure avant le début de l'entraînement de l'équipe, Ronaldo a décidé de retourner à l'hôtel à la suite d'un bref échange avec l'entraîneur Jesus.

La Fédération portugaise a officiellement justifié cette décision par le fait que le club de Malmö ne dispose pas des équipements nécessaires à un entraînement individuel de Ronaldo.

De son côté, Jesus a brièvement évoqué son échange avec sa star après l'entraînement, déclarant : « Je parle avec Cristiano Ronaldo tous les jours, à chaque minute. »

Alors que le sélectionneur portugais a démenti tout différend avec son joueur, la presse portugaise a rapporté ce mardi soir que le président de la Fédération portugaise de football, Pedro Proença, avait modifié son emploi du temps en urgence.

Il était prévu qu'il soit présent demain mercredi (aux Açores) pour assister au match de la sélection des moins de 21 ans contre Gibraltar, une victoire devant assurer la qualification des jeunes joueurs portugais pour le Championnat d'Europe des moins de 21 ans.

Proença devait ensuite se rendre au Danemark jeudi, jour du match de l'équipe première contre la sélection scandinave. Mais finalement, Proença ne se rendra pas aux Açores et se dirige actuellement vers Copenhague, pour tenir une réunion d'urgence avec Jesus et Ronaldo à Malmö, selon ce qu'a rapporté le réseau français « Foot Mercato ».



