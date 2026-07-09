À quelques heures du quart de finale de la Coupe du monde 2026 entre la France et le Maroc, Kylian Mbappé, capitaine des Bleus, est menacé de poursuites judiciaires et d’une possible extradition vers le Paraguay.

Guillermo Duarte Cacavelos, l’avocat de la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla, a annoncé son intention de poursuivre Mbappé pour diffamation, menaçant de demander son extradition vers le Paraguay s’il ne revenait pas sur ses propos à l’encontre de sa cliente.

L’affaire remonte à un commentaire raciste de la sénatrice Amariela (61 ans) à l’encontre de Mbappé, après la victoire 1-0 de la France contre l’Argentine en Coupe du monde. Le capitaine des Bleus a répondu sur les réseaux sociaux, ce que l’avocat de la sénatrice qualifie de « diffamation et calomnie », justifiant selon lui une comparution devant la justice paraguayenne.

La position juridique des deux parties

Dans une déclaration à la chaîne locale ABC Cardinal, M. Kakavilos a affirmé que sa cliente bénéficiait de l’immunité parlementaire et que la loi paraguayenne ne sanctionnait pas ses propos. En revanche, il a souligné que ce qu’il a qualifié de « diffamation à l’encontre de Mbappé » constituait un délit pénal en France, ce qui ouvre la voie à des poursuites judiciaires à son encontre. Il a déclaré : «Il pourrait être extradé vers le Paraguay pour y répondre de ses actes.»

Parallèlement, la Fédération française de football a déposé plainte auprès du parquet, qui a ouvert une enquête en France.

Malgré ces menaces, des sources juridiques écartent toute possibilité d’extradition de Mbappé, comme le rappelle Le Parisien : l’article 696-4 du Code de procédure pénale français dispose que « l’extradition n’est pas accordée si la personne recherchée est un ressortissant français ». Par ailleurs, la loi exige que l’infraction soit passible d’au moins deux ans de prison pour que la demande d’extradition soit simplement examinée.

Par ailleurs, le gouvernement paraguayen s’est officiellement désolidarisé des propos de la sénatrice Amarilla et a présenté des excuses à la France, ce qui rend très peu probable le dépôt d’une demande d’extradition formelle.