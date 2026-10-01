La crise n'a pas commencé avec Jesus : des coulisses choquantes révèlent les intentions du Portugal avec Ronaldo

La crise entre Cristiano Ronaldo et la sélection portugaise n'a pas débuté ces derniers jours, et elle n'est pas née de son différend actuel avec Jorge Jesus. Les coulisses de la période écoulée révèlent au contraire que l'avenir du capitaine du « Brésil de l'Europe » figurait déjà dans les calculs de la Fédération portugaise avant même l'arrivée de l'actuel sélectionneur.

Selon ce qu'a révélé le quotidien espagnol «AS», la Fédération portugaise se préparait déjà à l'après-Ronaldo, la conviction qui prévalait dans les couloirs de la sélection étant que le capitaine du Portugal mettrait un terme à sa carrière internationale après la Coupe du monde. Mais Ronaldo a surpris tout le monde en poursuivant.

D'après AS, les responsables portugais étaient persuadés que la Coupe du monde serait la dernière étape de la carrière de Ronaldo en sélection, ce qui a fait entrer de façon précoce la question de sa succession et de la reconstruction de l'équipe sans lui dans les calculs de la Fédération. Mais celui qui est âgé de 41 ans n'a pas pris sa retraite.

Le journal a ajouté que certains des candidats avec lesquels la Fédération portugaise a négocié pour succéder à l'ancien sélectionneur Roberto Martinez avaient posé comme condition le non-maintien de Ronaldo pour accepter la mission, une idée accueillie favorablement par la Fédération.

L'arrivée de Jorge Jesus a placé Ronaldo face à cette réalité de manière directe.

Car le nouveau sélectionneur ne se trouvait pas face à un joueur ordinaire, mais face à un capitaine historique âgé de 41 ans, doté d'une influence et d'une présence exceptionnelles au sein de la sélection. Dans le même temps, il devenait indispensable de définir son rôle en fonction des besoins de l'équipe, et pas uniquement en fonction de ce qu'il a apporté tout au long de sa carrière.

La crise a éclaté lorsque Ronaldo a pris place sur le banc des remplaçants face à la Norvège, avant de quitter le camp de la sélection à Copenhague à la suite de son différend avec Jesus.

Après son départ, Ronaldo a annoncé qu'il avait pris sa décision à l'issue de la conférence de presse du sélectionneur et d'un échange avec le président de la Fédération portugaise, Pedro Proença, assurant qu'il révélerait « le moment venu » les raisons qui l'ont poussé à quitter la sélection.