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Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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La crise météorologique n’en finit pas… Des orages menacent la rencontre Tunisie-Pays-Bas

Tunisie vs Pays-Bas
Tunisie
Pays-Bas
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Tunisie
Pays-Bas
É.-U.

Selon les dernières prévisions météorologiques, la probabilité d’orages est de 70 %.

Selon la presse, le match Pays-Bas – Tunisie, programmé demain matin pour la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde, pourrait être reporté ou temporairement arrêté en raison de fortes prévisions météorologiques défavorables.

Les Néerlandais doivent en effet croiser les Tunisiens à Kansas City, et les intempéries qui balayent actuellement la région pourraient contraindre les organisateurs à retarder le coup d’envoi ou à suspendre la rencontre pendant plusieurs heures.

Selon le journal britannique The Sun, il y a actuellement 70 % de risques d’orages sur Kansas City.

De fortes pluies et des éclairs sont attendus, et des alertes inondations ont été émises.

Les précipitations devraient s’intensifier à partir de 7 h, heure locale, ce jeudi, et ne pas faiblir avant les premières heures de vendredi matin.

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Tunisie
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Pays-Bas
PAB

Même sans précipitation importante avant ou pendant la rencontre, le coup d’envoi pourrait être reporté ou la partie suspendue, en raison des protocoles américains très stricts sur les orages et les événements en plein air.

Récemment, la rencontre France-Irak avait déjà été interrompue deux heures en raison de conditions similaires.

Les supporters des Pays-Bas et de la Tunisie espèrent toutefois que la pluie n’ajournera pas le coup d’envoi de leur rencontre.

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