La crise entourant le Français Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, s'est intensifiée en Chine, après que l'organisme public de radiodiffusion CCTV a décidé de suspendre la diffusion des matches du championnat espagnol auxquels il participe, tout en retirant les publicités dans lesquelles il apparaît, sur fond de polémique suscitée par des propos qui lui ont été attribués au sujet de l'ancien dirigeant chinois Mao Zedong.

L'agence de presse espagnole « EFE » a indiqué, citant le journal local « The Paper » et des sources au sein de la chaîne, que la décision est entrée en vigueur dans la nuit de lundi à mardi, sans annonce officielle jusqu'à présent, dans une nouvelle escalade de la crise qui a poussé des entreprises chinoises à mettre fin à leurs contrats publicitaires avec l'attaquant du Real Madrid.

Cette mesure est intervenue après que trois entreprises chinoises, à savoir « Dongpeng » pour les boissons, « Mengniu » pour les produits laitiers et « Milkground » pour la fabrication de fromages, ont annoncé la fin de leur collaboration avec Mbappé, après avoir auparavant utilisé son nom et son image dans leurs campagnes publicitaires.

Les entreprises ont justifié leurs décisions par leur engagement envers une politique de « tolérance zéro » à l'égard des déclarations ou des comportements qu'elles considèrent comme offensants pour les sentiments nationaux chinois, à un moment où la polémique s'est étendue sur les réseaux sociaux du pays.

Quelle est l'origine de la crise entre Mbappé et Mao Zedong ?

La crise a débuté après la diffusion d'une vidéo dans laquelle Mbappé parle des images satiriques conçues à partir de ses traits, soulignant que celle qui le fait le plus rire est un photomontage où son visage apparaît sur le corps d'un homme qu'il croit être un « dictateur chinois ».

Bien que le service de vérification numérique des faits de l'Agence France-Presse n'ait pas pu, dans un premier temps, confirmer l'authenticité de la vidéo, l'interprétation la plus répandue a relié les propos du joueur à une image satirique montrant son visage monté sur une photo de Mao Zedong, l'ancien dirigeant chinois.

L'incident a suscité de vives critiques en Chine, au milieu d'accusations visant Mbappé d'avoir porté atteinte aux sentiments nationaux, tandis que l'affaire s'est transformée d'une polémique sur les réseaux sociaux en une crise dont les répercussions ont atteint les contrats de sponsoring et de diffusion sportive.

Pékin s'implique dans la crise

L'escalade ne s'est pas limitée aux réseaux sociaux et aux entreprises partenaires, puisque le ministère chinois des Affaires étrangères s'est impliqué dans l'affaire, estimant qu'il est naturel que les Chinois rejettent les déclarations qu'ils jugent offensantes à leur égard.

Alors qu'aucune annonce officielle n'a été émise par CCTV concernant la suspension de la diffusion des matches, selon les informations rapportées, Mbappé fait face à des conséquences croissantes sur le marché chinois, avec la fin de trois contrats publicitaires et le risque de priver le public de regarder les matches du championnat espagnol auxquels participe la star du Real Madrid.



