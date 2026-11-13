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La France a subi un nouveau coup dur en défense avec l’annonce du départ de Dayot Upamecano du rassemblement de l’équipe nationale. Le défenseur du Bayern Munich a été autorisé à quitter le groupe quelques heures seulement après la défaite décevante des Bleus face à l’Italie.

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Upamecano quitte le groupe après la déception en Ligue des nations

L’équipe de France a confirmé qu’Upamecano avait quitté le groupe pour des raisons personnelles. Le défenseur central du Bayern Munich a été autorisé à rentrer en Allemagne vendredi après s’être entretenu directement avec le sélectionneur Zinedine Zidane, selon AP.

La défaite à Milan a été particulièrement douloureuse pour les Bleus, puisqu’il s’agissait de la première victoire de l’Italie contre la France à domicile depuis 64 ans. Pour Zidane, ce fut un baptême du feu dans ses nouvelles fonctions. L’ancien milieu de terrain a succédé à Didier Deschamps au poste de sélectionneur après la Coupe du monde, et ce résultat marque sa première défaite depuis sa prise de fonctions, alors qu’il cherche à reconstruire l’équipe nationale.

Upamecano a participé au match jeudi, mais le défenseur ne jouera plus pendant cette trêve internationale. La Fédération française de football a précisé qu’il rentrait immédiatement à Munich.

Zidane face à un véritable cauchemar en défense

Le départ d’Upamecano s’ajoute à une longue liste d’absences qui ont décimé le groupe français. Zidane doit composer avec un nombre exceptionnel de blessures en défense et au milieu de terrain.

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Ces nouveaux coups durs font suite à plusieurs forfaits de joueurs de premier plan, survenus avant même le début de la trêve internationale. William Saliba, Jules Kounde et Maxence Lacroix étaient tous indisponibles, laissant la défense française particulièrement dégarnie. Le groupe est également privé de Manu Kone, d’Ousmane Dembele et d’Esteban Lepaul.

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L’Italie prend la tête de son groupe en Ligue des nations

Alors que la France peine à disposer de tous ses joueurs, l’Italie connaît un regain de forme. L’attaquant de l’Inter Pio Esposito a inscrit deux buts jeudi et permis à l’Italie de décrocher cette victoire historique. Ce résultat la propulse en tête du groupe A1.

Les changements tactiques apportés par Zidane n’en sont qu’à leurs débuts, mais le manque de solidité défensive était manifeste face à l’attaque italienne, qui a su convertir ses occasions. Privée de nombreux titulaires habituels, l’équipe de France a semblé désorganisée pendant une grande partie du match.

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Le retour de Mbappe se profile face à la Turquie

La France doit désormais se concentrer sur son match de dimanche contre la Turquie, avec l’impératif de renouer avec la victoire. Une lueur d’espoir subsiste toutefois pour les Bleus, puisque l’attaquant vedette Kylian Mbappe pourrait retrouver le onze de départ.

Une victoire dimanche est désormais indispensable à Zidane s’il veut rester au contact de l’Italie en tête du groupe. Avec une défense décimée par les blessures et le départ d’Upamecano, les joueurs offensifs devront livrer une prestation convaincante. Reste à voir comment Zidane remaniera son groupe diminué pour faire face à ces absences toujours plus nombreuses.