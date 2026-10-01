Le départ surprise de Cristiano Ronaldo du rassemblement de la sélection portugaise, hier mercredi, continue de faire la une des médias portugais.

Une atmosphère de tension règne au sein du rassemblement du Portugal, après le départ de Cristiano Ronaldo, alors même que la sélection dispute ce jeudi soir le match de la troisième journée de la Ligue des nations contre le Danemark.

La crise a débuté lorsque Ronaldo est resté sur le banc des remplaçants du Portugal durant tout le dernier match contre la Norvège, en Ligue des nations, qui s'est soldé par une victoire de la sélection portugaise (2-1), ce qui a provoqué le mécontentement du capitaine d'Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo a refusé de participer aux entraînements après le match contre la Norvège, mais il a tenu une réunion avec Jesus, et il semblait que les choses s'étaient apaisées entre les deux hommes, avant que ce dernier ne déclare, lors de la conférence de presse précédant le match contre le Danemark, qu'aucun joueur ne changerait ses idées, ni personne d'autre dans le football, ce qui a poussé le Don à quitter le rassemblement du Portugal et à se diriger vers Madrid.

De son côté, le journal portugais « Record » a rapporté, cet après-midi de jeudi, que l'affaire était remontée jusqu'aux plus hauts niveaux politiques du pays.

Il a ajouté que le Premier ministre portugais Luís Montenegro avait contacté le président de la Fédération portugaise de football, Pedro Proença, afin d'organiser une rencontre avec Jorge Jesus à la suite du départ de Cristiano Ronaldo du rassemblement.

Le journal a souligné que Montenegro souhaitait s'entretenir avec Jesus en raison de la bonne relation qui le lie au sélectionneur du Portugal.

Dans le même contexte, la chaîne « SIC » a indiqué que le Premier ministre portugais s'était également entretenu avec Ronaldo.



