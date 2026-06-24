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Tommaso Berti Italia Under 21Getty Images

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La Cremonese frappe fort et sort le chéquier : 2,8 millions d’euros versés à Cesena pour recruter Tommaso Berti

Cremonese
Cesena
Mercato

La Cremonese finalise le transfert du jeune milieu de terrain Tommaso Berti, né en 2004, en provenance de Cesena.

La Cremonese et Cesena sont sur le point de finaliser le transfert de Tommaso Berti chez les « Grigiorossi ». Un accord a été trouvé entre les deux clubs pour un montant de 2,8 millions d’euros. Il ne reste plus qu’à régler les derniers détails entre l’entourage du jeune milieu de terrain, né en 2004, et le club lombard pour officialiser l’opération. 


Au cours de l’exercice précédent, le jeune milieu de terrain a confirmé son statut de l’un des meilleurs de Serie B, avec 4 buts et 7 passes décisives en 38 matchs. La requête de l’entraîneur Giampaolo, qui avait placé l’ancien joueur du Cesena en tête de sa short-list, est ainsi exaucée.

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