"La créativité de Coutinho manque à Liverpool" : Murphy inquiet face à l'absence d'un profil créatif chez les Reds

L'ancienne star des Reds pense que les hommes de Jurgen Klopp manquent d'un profil créatif pour avoir plus de chances dans la course au titre.

Philippe Coutinho pourrait manquer à Liverpool, Danny Murphy suggérant qu'un manque de créativité au milieu est responsable de la moins bonne passe dans laquelle sont actuellement les Reds dans la course au titre. Après avoir concédé un nouveau match nul dans le derby de la Mersey contre Everton (0-0), ils ont laissé la place de leader à Manchester City ce dimanche.

Les hommes de Klopp ont beaucoup marqué cette saison, seul Manchester City ayant inscrit plus de buts cette saison en Premier League. Ils ont pourtant échoué à trouver le chemin des filets lors de trois de leurs quatre dernières rencontres toutes compétitions confondues : deux matches nuls sans buts successivement à Manchester United et Everton, abandonnant quatre points précieux dans la course au titre.

Pour Murphy, l'équipe paie le prix de son échec à remplacer comme il se devait Philippe Coutinho, vendu au prix fort à Barcelone l'hiver dernier. L'ancien milieu de terrain des Reds a déclaré à Match of the Day 2 : "Je pense que si vous demandez aux supporters de Liverpool s'ils aimeraient que ce genre de joueur revienne, alors oui bien sûr, je pense que c'est toujours mieux d'en avoir un."

L'article continue ci-dessous

"Ils n'ont personne pour ce rôle pour le moment. Mais Liverpool est un point derrière City après avoir terminé à 19 unités des Skyblues la saison passée. Ils sont donc en concurrence avec eux alors que personne ne les pensait capables de jouer le titre à ce stade de la saison."

Liverpool a beaucoup dépensé pendant l'été 2018, notamment pour faire venir Naby Keita - arrivé du RB Leipzig - et Fabinho. L'ancien monégasque, en difficulté en début de saison, est désormais très utilisé par son entraîneur. Un nouveau joueur offensif est également arrivé en la personne de Xherdan Shaqiri, arrivé de Stoke City.

Aucune de ces arrivées ne peut cependant remplacer l'international brésilien, et encore plus d'argent pourrait être mis sur la table dès l'été prochain. Les Reds étaient proches de recruter le champion du monde Nabil Fekir l'été dernier, avant que l'accord ne capote. Il se pourrait que le Lyonnais, ou un autre joueur au profil similaire soit de nouveau sur les radars lors du prochain mercato estival pour venir combler ce manque dans les jeu des Reds.