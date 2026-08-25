La course est officiellement lancée : le premier pays se porte candidat à l'organisation de la CAN 2028

La Fédération éthiopienne de football a annoncé la candidature de son pays à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2028, alors que le pays hôte de la prochaine édition n'a pas encore été désigné et que la Confédération africaine de football n'a reçu aucune offre officielle pour accueillir la compétition.

Le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie se préparent à accueillir la prochaine édition de la compétition en 2027, tandis que l'identité du pays ou des pays qui organiseront l'édition 2028 reste indéterminée.

L'offre éthiopienne marque le retour du pays sur le devant de la scène en matière d'organisation des plus grandes compétitions de football africain, lui qui avait déjà accueilli la Coupe d'Afrique des Nations en 1962 et en 1976.

L'Éthiopie entretient un lien marquant avec la compétition, puisque sa sélection a été sacrée championne lors de l'édition 1962 disputée sur son sol, et qu'elle avait terminé finaliste de la toute première édition en 1957.

Mais la présence du football éthiopien sur la scène continentale a décliné au cours des dernières décennies, la sélection éthiopienne n'ayant participé à la Coupe d'Afrique des Nations au cours de ce siècle que lors des éditions 2013 et 2021.