Marc Casadó, milieu de terrain du FC Barcelone, s'est rapproché d'un départ du club catalan lors de l'actuel mercato estival, après être sorti des plans de Hansi Flick, l'entraîneur allemand du Barça, tandis que le club turc du Beşiktaş poursuit ses démarches intensives pour recruter le joueur, dans un contexte d'intérêt manifesté par d'autres clubs qui cherchent à sceller son avenir avant la clôture du marché des transferts.

Selon le journal espagnol « Sport », le Beşiktaş a intensifié ses démarches ces derniers jours afin de convaincre le FC Barcelone et Casadó d'accepter l'opération, après que le club turc a affiché son intérêt pour le joueur depuis le début de l'été.

Eduard Graf, le directeur sportif du Beşiktaş et ancien recruteur du Borussia Dortmund, a été l'un des principaux partisans de l'idée de recruter Casadó, le club turc ayant entamé ses démarches en prenant contact avec Jorge Mendes, l'agent du joueur, avant d'entrer en négociations avec Deco, le directeur sportif du FC Barcelone.

Le FC Barcelone a dans un premier temps fixé la valeur de l'opération à environ 20 millions d'euros, mais l'approche de la date de clôture du marché des transferts pourrait pousser le club à revoir ses exigences financières, d'autant plus qu'il a réussi à atteindre ses objectifs en matière de ventes cet été, parmi lesquels le départ de Ferran Torres au Paris Saint-Germain.

La course au recrutement de Casadó ne se limite pas au Beşiktaş, puisque le club allemand du RB Leipzig est entré dans le cercle des prétendants au joueur, aux côtés de l'intérêt de plusieurs clubs anglais, même s'il n'est pas clairement établi si ces démarches se sont transformées en offres officielles.

Casadó reste attaché à l'idée de rejoindre un club européen qui lui offrirait la possibilité de jouer régulièrement et de retrouver sa place sur le terrain, après que son rôle s'est réduit au FC Barcelone, tandis que le club et son agent Jorge Mendes travaillent à déterminer sa destination durant les quelques jours restants du marché des transferts.