Lundi soir, Manchester City a concédé un match nul 3-3 face à Everton et a donc laissé s’échapper deux points précieux dans la course au titre de Premier League. Bien lancés par Pep Guardiola, les Citizens avaient pourtant ouvert le score, avant de se faire reprendre après la mi-temps. Jérémy Doku a finalement arraché l’égalisation dans les tout derniers instants, offrant un point in extremis à son équipe. Au classement, City, deuxième, voit son retard sur Arsenal passer à deux points.

Dominateurs dès l’entame, les Citizens, avec Nathan Aké et Tijjani Reijnders restés sur le banc, ont campé dans le camp d’Everton et se sont créés plusieurs occasions par Jérémy Doku et Rayan Cherki, sans pouvoir prendre à défaut une défense vigilante et un Jordan Pickford inspiré.

Le premier but est tombé à la 43^e minute : Doku, servi à l’entrée de la surface, a feinté vers l’intérieur avant d’enrouler une frappe parfaite dans la lucarne (0-1). Un avantage mérité pour les Citizens, qui ont regagné les vestiaires avec un capital confiance intact.

Au retour des vestiaires, Everton montrait davantage de mordant et se créait immédiatement plusieurs occasions par l’intermédiaire d’Iliman Ndiaye. L’égalisation intervenait finalement à la 68^e minute, suite à une grossière erreur de Marc Guéhi. Le défenseur effectue une passe en retrait trop molle, interceptée par Thierno Barry, qui bat Gianluigi Donnarumma d’un tir placée : 1-1. Animé par son public, Everton enchaîne.

Cinq minutes plus tard, les locaux ont frappé de nouveau : sur corner, Jake O’Brien a coupé au premier poteau de la tête pour offrir l’avantage à Everton (2-1). City n’a alors plus jamais réussi à reprendre le contrôle de la rencontre.

Le chaos a atteint son paroxysme dans les dernières minutes. À la 81^e minute, Merlin Rohl a percé sur le flanc droit d’Everton après une accélération fulgurante. Le milieu de terrain a centré à ras de terre pour permettre à Barry de marquer son deuxième but de la soirée : 3-1. City n’a pas abdiqué et a immédiatement répliqué par l’intermédiaire d’Erling Haaland. L’avant-centre norvégien, lancé en profondeur par Mateo Kovacic, conclut d’un lob subtil : 3-2.

Les Citizens ont alors accentué la pression sans toutefois se créer de réelles occasions. Le dénouement, spectaculaire, est intervenu dans les arrêts de jeu : à la 97^e minute, Doku a récupéré le ballon à l’angle gauche de la surface, a enchaîné un dribble vers l’intérieur et expédié une frappe fulgurante dans la lucarne opposée : 3-3.