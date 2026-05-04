La course au titre s'emballe : Man City subit une défaite surprise et perd du terrain face à Arsenal

Lundi soir, Manchester City a concédé un match nul 3-3 face à West Ham et a donc laissé filer deux points précieux dans la course au titre de Premier League. Bien lancés par Pep Guardiola, les Citizens avaient pourtant ouvert le score, avant de se faire reprendre après la mi-temps. Jérémy Doku a finalement sauvé les siens d’une défaite certaine en égalisant au tout dernier soupir. Au classement, City, deuxième, voit désormais Arsenal, le leader, s’échapper à deux points.

Dominateurs dès l’entame, les Citizens, avec Nathan Aké et Tijjani Reijnders restés sur le banc, ont campé dans le camp d’Everton et se sont créés plusieurs occasions par Jérémy Doku et Rayan Cherki. Mais la défense des Toffees, bien organisée et inspirée par un Jordan Pickford vigilant, a tenu bon jusqu’à la pause.

Le premier but est tombé à la 43^e minute : Doku, servi à l’entrée de la surface, a feinté vers l’intérieur avant d’enrouler une frappe parfaite dans la lucarne (0-1). Un avantage mérité pour les Citizens, qui ont regagné les vestiaires avec cet atout.

Après la pause, la rencontre a toutefois radicalement changé de visage. Everton est revenu des vestiaires avec plus de mordant et s’est immédiatement créé plusieurs occasions par l’intermédiaire d’Iliman Ndiaye. L’égalisation est intervenue à la 68e minute, suite à une énorme erreur de Marc Guéhi. Le défenseur effectue une passe en retrait trop molle, interceptée par Thierno Barry, qui bat Gianluigi Donnarumma d’un tir placée : 1-1.

Cinq minutes plus tard, les locaux ont frappé de nouveau : sur corner, Jake O’Brien a coupé au premier poteau de la tête pour offrir l’avantage à Everton (2-1). City n’a alors plus jamais réussi à reprendre le contrôle de la rencontre.

Le chaos a atteint son paroxysme dans les dernières minutes. À la 81e minute, Merlin Rohl a percé sur le flanc droit d'Everton à la suite d'une impressionnante accélération. Le milieu de terrain a centré à ras de terre et a vu Barry marquer son deuxième but de la soirée : 3-1. City n'a pas baissé les bras et a immédiatement réagi par l'intermédiaire d'Erling Haaland. L’avant-centre norvégien, lancé en profondeur par Mateo Kovacic, a lobé parfaitement le gardien : 3–2.

Les Citizens ont alors accentué la pression sans toutefois se créer de réelles occasions. Le dénouement, spectaculaire, est intervenu dans les arrêts de jeu : à la 97^e minute, Doku a récupéré le ballon à l’angle gauche de la surface, a crocheté vers l’intérieur et a décoché une frappe fulgurante dans la lucarne opposée : 3-3.