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Le monde du football tourne son regard vers le London Palladium, alors que les dix derniers prétendants au Ballon d’Or 2026 ont été officiellement confirmés. Cette liste mêle légendes chevronnées et jeunes talents parmi les plus prometteurs du football, laissant présager l’une des cérémonies les plus indécises de ces dernières années.

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Messi et Mbappe en tête de la course au trophée

La course à la récompense individuelle la plus prestigieuse du football entre dans sa dernière ligne droite avec l’annonce des dix finalistes. Lionel Messi, habitué à figurer parmi les prétendants, est une nouvelle fois en lice, aux côtés du prolifique Erling Haaland et du capitaine de la France, Kylian Mbappe. Cette sélection réunit l’élite du football actuel. Harry Kane, du Bayern Munich, et Rodri, pilier du milieu de terrain de Manchester City, figurent eux aussi parmi les dix finalistes.

Alors que les dix finalistes attendent le verdict, les places restantes du top 30 alimentent déjà les discussions chez les supporters du monde entier. Jude Bellingham, révélation du Real Madrid, a manqué de peu le top 10 en terminant 11e, tandis que son coéquipier Vinicius Jr se classe 17e. Parmi les autres noms marquants du classement figurent Declan Rice, d’Arsenal, à la 15e place, et l’attaquant de l’Inter Milan Lautaro Martinez, à la 22e. Les dix finalistes officiels du Ballon d’Or 2026 comprennent également les deux Espagnols Fabian Ruiz et Lamine Yamal, signe d’une année faste pour les vainqueurs du championnat d’Europe.

Barcelone domine la sélection féminine

La sélection du Ballon d’Or féminin compte elle aussi de nombreuses stars, avec une forte représentation du FC Barcelone, géant de la Liga F. Après la poursuite de leurs succès sur la scène nationale et européenne, Patri Guijarro, Ewa Pajor, Claudia Pina et Alexia Putellas ont toutes obtenu une place parmi les dix finalistes. Khadija Shaw, de Manchester City, et l’attaquante d’Arsenal Alessia Russo les rejoignent, assurant une forte présence de la Women's Super League. Melchie Dumornay, de Lyon, et Temwa Chawinga, de Kansas City, complètent la liste, qui témoigne de l’essor mondial du football féminin au cours des douze derniers mois.

Plus bas dans le classement féminin, Yui Hasegawa, de Manchester City, termine juste aux portes du top 10, à la 11e place, tandis que l’internationale anglaise Alex Greenwood se classe 26e. La diversité de cette liste reflète le niveau élevé de la concurrence, tant en NWSL que dans les championnats européens. Alors que le décompte final des votes se poursuit, l’attention reste tournée vers les dix joueuses qui se sont distinguées parmi les meilleures du football mondial, comme le montre le classement complet dévoilé par DAZN.





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La nouvelle génération s’affirme

L’un des aspects les plus frappants de la sélection de cette année est la présence de plusieurs jeunes talents qui se sont rapidement hissés au sommet. Lamine Yamal, du FC Barcelone, et Michael Olise, du Bayern Munich, ont tous deux intégré le top 10 masculin, signe d’un passage de témoin dans le football international. Leur présence aux côtés de figures établies comme Messi et Kane laisse entrevoir une période de transition fascinante pour cette récompense. La sélection de Khvicha Kvaratskhelia, de Naples, souligne également que le prix continue de récompenser l’éclat individuel, indépendamment du club où évolue le joueur ou de la hiérarchie traditionnelle.

La cérémonie promet d’être une soirée historique pour ces dix joueurs, dans l’attente du verdict final du jury. Au-delà des récompenses principales, la soirée mettra également à l’honneur le Trophée Kopa et d’autres distinctions annexes, qui saluent la richesse des talents présents actuellement dans le football professionnel masculin et féminin. Qu’elle marque un dernier éclat de l’ancienne génération ou l’aube d’une nouvelle ère menée par Yamal et Mbappe, l’édition 2026 du Ballon d’Or devrait offrir un aperçu révélateur de l’état actuel du football avant le début de la saison suivante.