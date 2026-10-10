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Poland v Argentina: FIFA U-20 Women's World CupGetty Images Sport
Karim Malim
Traduit par

La course à la présidence de la FIFA s'enflamme : une femme pour succéder à Gianni Infantino ?

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Une possible révolution féminine

Un duel inédit se profile à l'horizon pour la présidence de la Fédération internationale de football, la FIFA, avec des manœuvres au sein des coulisses du football européen pour explorer la possibilité de présenter une candidate face au président actuel Gianni Infantino, qui brigue un nouveau mandat, lors de l'élection prévue en mars prochain dans la capitale marocaine, Rabat.

Selon le site français « Foot Mercato », citant le quotidien français « L'Équipe », l'Union européenne de football, l'UEFA, a cherché une personnalité capable d'unifier les rangs de l'opposition, et un contact a été établi avec Michele Kang, propriétaire de l'Olympique Lyonnais et l'un des noms les plus en vue du football féminin, mais elle a refusé de tenter l'expérience.

Le nom de Lise Klaveness, présidente de la Fédération norvégienne de football, a également été évoqué. Les parties concernées ont pris contact avec elle, mais elle n'envisage pas pour l'heure d'entrer dans la course. La Fédération norvégienne avait durci ses critiques envers Infantino, réclamant sa démission en août dernier, avant de déposer un recours auprès des instances internes de la FIFA au sujet d'un certain nombre de dossiers controversés.

Malgré ces manœuvres, les opposants à Infantino peinent toujours à trouver un candidat disposant de l'expérience et du statut nécessaires pour rassembler les soutiens et rivaliser sérieusement avec le président actuel, ce qui pousse l'UEFA à poursuivre sa recherche d'une personnalité capable d'offrir une véritable alternative à la tête du football mondial.

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