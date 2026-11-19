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Le Maroc va faire l'objet d'une nouvelle évaluation de ses préparatifs pour l'organisation de la Coupe du monde 2030, à compter du 28 novembre, afin d'examiner les stades, les transports et la capacité d'accueil hôtelière.

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Le journal Sport rapporte qu'une délégation de la FIFA va sillonner les villes de Rabat, Casablanca, Tanger, Marrakech, Agadir et Fès afin de faire le point sur l'avancement des travaux d'infrastructures et des services prévus pour la Coupe du monde, que le Maroc coorganisera avec l'Espagne et le Portugal.

Cette visite permettra d'évaluer sur le terrain l'état des stades, ainsi que d'autres aspects essentiels au bon déroulement de la compétition, notamment le transport aérien et ferroviaire, la mobilité urbaine et la capacité d'accueil hôtelière. L'objectif est de mesurer l'avancement des projets grâce auxquels les six villes candidates entendent accueillir les sélections et les supporters.

Selon les informations communiquées sur les préparatifs, cette tournée s'inscrit dans le calendrier de suivi mené par la Fédération internationale de football en novembre et en décembre dans les trois pays organisateurs, après sa visite au Portugal et les récentes inspections effectuées dans plusieurs villes espagnoles candidates.

Ces mêmes informations indiquent que l'instance internationale a dressé un premier bilan positif des projets marocains.

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Parmi les infrastructures qui retiennent l'attention figurent le stade Prince Moulay Abdallah de Rabat, qui a été rénové, le futur Grand Stade Hassan II, lié à la candidature de Casablanca, ainsi que le Grand Stade de Tanger.

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Le développement de ces installations s'inscrit dans un programme qui associe les travaux liés aux équipements sportifs à l'amélioration des services et des espaces urbains.

Le Grand Stade Hassan II constitue l'option que le Maroc mettra en avant pour tenter d'accueillir la finale, l'un des dossiers les plus débattus concernant l'édition 2030.

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Les rapports techniques figurant dans les documents indiquent que les travaux de construction respectent le calendrier fixé, certains chantiers étant même en avance sur les échéances initialement prévues. La visite des inspecteurs permettra de vérifier cette progression et d'examiner le degré de préparation opérationnelle des villes.

Le transport représente un autre axe du projet. L'Office national des aéroports et l'Office national des chemins de fer participent au renforcement des réseaux de liaison, en coordination avec les pouvoirs publics et les administrations locales. Les déplacements entre les villes, ainsi que les trajets vers les stades, feront partie des dossiers évalués par la Fédération internationale de football.

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Le plan marocain prévoit également d'étendre les activités liées à la Coupe du monde à des régions situées au-delà des six villes candidates à l'accueil des matchs. D'autres villes et régions pourront ainsi recevoir les camps de base des sélections, en mettant à disposition des installations d'entraînement et d'hébergement. Cette orientation vise à répartir les investissements et l'activité touristique sur différentes régions du pays.

La visite d'inspection prévue le 28 novembre ouvre ainsi une nouvelle phase du suivi des préparatifs du Maroc, qui devra démontrer l'avancement des travaux de construction ainsi que le niveau de coordination entre les services nécessaires à l'organisation de la Coupe du monde 2030.