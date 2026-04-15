La Coupe du monde s’éloigne pour un titulaire de l’équipe des Pays-Bas : une erreur médicale compromettrait sa convalescence

Nouveau coup dur pour Memphis Depay. L’attaquant international néerlandais, qui évolue sous les couleurs du Corinthians, s’est de nouveau blessé à la cuisse alors qu’il était en phase de rééducation, selon les informations d’ESPN communiquées mercredi.

Selon la chaîne américaine, un membre du staff médical du club brésilien aurait commis une erreur en lui faisant réaliser un exercice pour lequel il n’était pas encore autorisé, provoquant cette nouvelle lésion à la cuisse.

Pour accélérer sa convalescence, le club paulista a recruté début de semaine le kinésithérapeute espagnol Fermín Valera Garrido, déjà familier de l’attaquant néerlandais pour l’avoir côtoyé à l’Atlético de Madrid.

Garrido va appliquer une électrolyse thérapeutique percutanée guidée par échographie (EPTE), technique de physiothérapie qui consiste à insérer une aiguille sèche sous contrôle échographique afin d’envoyer de faibles courants électriques directement dans la zone lésée et de stimuler ainsi la régénération des tissus.

Victime d’une lésion le 22 mars lors de la rencontre face à Flamengo, l’actuel meilleur buteur de l’histoire des Oranje (55 réalisations) a déjà dû déclarer forfait pour les amicaux contre la Norvège et l’Équateur.

Son protocole de reprise comprenait cinq étapes ; l’exercice incriminé intervenait en phase trois. Cette récidive repousse son retour de deux semaines.

Sans ce contretemps, l’attaquant aurait entamé la dernière phase de sa convalescence et espérait même revenir ce week-end. Corinthians vise désormais le match contre Independiente Santa Fe, le 6 mai, en CONMEBOL Libertadores.

Ronald Koeman a récemment déclaré que seul un Memphis en pleine forme avait une chance d'intégrer la sélection définitive des Oranje pour la Coupe du monde. « Il doit être en pleine forme ; si tu veux briller et apporter une valeur ajoutée à l'équipe, tu dois être à 100 % de tes capacités. Je ne pense pas qu'il se laisse intimider si facilement. Mais je lui ai dit en toute franchise comment je voyais les choses pour la période à venir. »