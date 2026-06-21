La Coupe du monde réveille le redoutable Vinicius… tandis que le Real Madrid garde un œil attentif depuis les tribunes

Vinícius Júnior affiche actuellement un niveau de forme physique et technique remarquable. Après avoir retrouvé toute sa splendeur lors de la Coupe du monde 2026, l’attaquant brésilien a mené sa sélection avec des performances qui évoquent celle qui lui avait presque valu le Ballon d’or.

Selonle journal Marca, il est apparu transformé par rapport à ses deux dernières saisons avec le Real Madrid : plus rapide, plus assuré et plus décisif, il s’est imposé comme le joueur phare de l’équipe de Carlo Ancelotti dans la compétition.

Ces éloges interviennent après sa performance éclatante contre Haïti, où il a directement participé à trois buts : il a provoqué le premier, offert une passe décisive pour le deuxième, puis inscrit le troisième, confirmant ainsi qu’il avait retrouvé son meilleur niveau au moment idéal.

Le rapport souligne que Vinícius est arrivé au Mondial au sommet de sa forme, ce que le joueur a lui-même reconnu : « Je suis au meilleur de ma forme sur les plans physique, technique et mental. »

La présence de Carlo Ancelotti à la tête du staff technique brésilien a été déterminante : l’entraîneur italien lui a offert la liberté et la confiance qui lui avaient souvent manqué au Real Madrid.

Selon Marca, il est devenu le pivot du projet offensif de la Seleção, notamment en l’absence de Raphinha, blessé, et le joueur autour duquel s’articule désormais le jeu brésilien, que ce soit pour créer des occasions ou pour marquer.

Le reportage souligne aussi sa capacité à s’adapter à différents rôles : face à Haïti, il a évolué en pointe axiale derrière les défenseurs, plutôt que sur son aile gauche fétiche, et a tout de même trouvé le chemin des filets.

Les statistiques confirment son influence : il a directement pris part à 9 des 12 buts brésiliens lors de ses deux participations à la Coupe du monde (2022 et 2026), un total inédit pour un joueur auriverde après seulement deux éditions.

Le journal ajoute que Vinícius se positionne même comme un candidat crédible au Soulier d’or, ayant porté son total à deux buts dans cette édition tout en étant désigné deux fois homme du match.

En conclusion, Marca rappelle que le Real Madrid suit de près les performances de son joueur. Les discussions sur la prolongation de son contrat sont reportées à après la Coupe du monde, mais chaque grand match renforce son influence au sein du club et fait monter sa valeur en vue des négociations.

En conclusion, le journal rappelle que, malgré les doutes sur son éclat, le joueur a su revenir en force pour démontrer qu’il demeure l’un des acteurs majeurs du football mondial quand on lui accorde confiance et liberté.

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