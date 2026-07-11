La première journée de la Liga 2026-2027 pourrait être fortement perturbée par le calendrier de la Coupe du monde 2026, de nombreux joueurs des clubs espagnols étant encore engagés avec leurs sélections dans les phases finales de la compétition.

Le président de la Liga, Javier Tebas, avait déjà indiqué que tout match impliquant au moins un joueur dont la sélection a atteint les demi-finales de la Coupe du monde pourrait être reporté, afin de respecter les périodes de repos et de préparation prévues par la convention collective.

Quatre rencontres sont d’ores et déjà concernées.

Selon le journal espagnol Marca, la qualification officielle de l’Espagne et de la France pour les demi-finales entraîne le report certain de quatre rencontres de la première journée, en raison de la présence d’un grand nombre de joueurs de ces deux sélections dans les effectifs des clubs concernés.

Les rencontres concernées sont les suivantes :

Barcelone – Athletic Bilbao.

Real Madrid - Real Sociedad.

Atlético de Madrid – Málaga.

Celta Vigo – Osasuna.

Un cinquième match pourrait également être reporté

Un cinquième match pourrait également être reporté, la décision dépendant du résultat du quart de finale de la Coupe du monde entre l’Argentine et la Suisse.

En effet, si la Suisse se qualifie pour les demi-finales, la rencontre Séville-Rayo Vallecano sera reportée, en raison de la présence des deux Suisses Gabriel Sow et Rubén Vargas dans l’effectif andalou.

En revanche, si l’Argentine se qualifie, le match Valence–Real Betis risquerait d’être reporté en raison de la présence de Giovanni Lo Celso chez les Andalous.

En revanche, le résultat du match Angleterre-Norvège n’aura aucune incidence sur le nombre de rencontres reportées, car les joueurs concernés, comme Jude Bellingham (Real Madrid) ou Alexander Sorloth (Atlético de Madrid), et Anthony Gordon (Barcelone) évoluent dans des clubs dont les rencontres seront de toute façon reportées en raison de la présence d’autres joueurs avec les sélections française et espagnole.

Tebas : « Nous garantirons le repos des joueurs »

Javier Tebas a confirmé que la Liga avait mis en place un plan garantissant le respect des droits de tous les joueurs participant à la Coupe du monde.

«Tous les joueurs bénéficieront de trois semaines de repos après leur dernier match de Coupe du monde, puis de trois semaines supplémentaires pour se préparer à la nouvelle saison, conformément aux dispositions de la convention collective», a déjà expliqué le président de la Liga.

Il a ajouté : « Nous avons mené une étude, et il est facile de réorganiser la première journée de championnat, de sorte que six matchs se déroulent comme prévu les 14, 15 et 16 août, tandis que trois ou quatre autres matchs se joueront en milieu de semaine, afin que tout le monde bénéficie de 21 jours complets de congé. »

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Les stars de la Liga dictent leur loi

Voici la liste des joueurs de Liga encore en course pour atteindre le dernier carré :

Espagne (officiellement qualifiée pour les demi-finales)

Onaï Simón (Athletic Bilbao)

Juan García (Barcelone)

Marcos Llorente (Atlético de Madrid)

Aymeric Laporte (Athletic Bilbao)

Pau Cubarsi (Barcelone)

Marc Pobel (Atlético de Madrid)

Éric García (Barcelone)

Marc Cucurella (Real Madrid)

Alejandro Grimaldo (Atlético de Madrid)

Pedri (Barcelone)

Gavi (Barcelone)

Alex Baena (Atlético de Madrid)

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

Lamine Yamal (Barcelone)

Ferran Torres (Barcelone)

Borja Iglesias (Celta Vigo)

Dani Olmo (Barcelone)

Nico Williams (Athletic Bilbao)

La France (déjà qualifiée pour les demi-finales)

Jules Koundé (Barcelone)

Ibrahima Konaté (Real Madrid)

Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

L’Argentine (favorite pour la qualification)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Julian Álvarez (Atlético de Madrid)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Tiago Almada (Atlético de Madrid)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Giovanni Lo Celso (Real Betis)

Suisse (qualifiée)

Jibril Sow (Séville)

Rubén Vargas (Séville)

Norvège (qualifiée)

Alexander Sørloth (Atlético de Madrid)

Angleterre (favorite pour la qualification)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Anthony Gordon (Barcelone)