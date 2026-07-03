La Coupe du monde fait grimper la fièvre du mercato : de Maignan à Pulisic, les cadors de Serie A qui pourraient changer de club

La Coupe du monde fait grimper la fièvre du mercato : de Maignan (cote à 2,25) à Pulisic (2,00), plusieurs stars de Serie A pourraient changer d’air. Événement majeur, le Mondial sert de vitrine aux joueurs désireux de confirmer leur niveau ou de donner un nouvel élan à leur carrière, parfois via un transfert.





Mike Maignan vient certes de prolonger avec le Milan AC, mais ses prestations avec les Bleus, notamment son arrêt face au Norvégien Strand Larsen, pourraient séduire des cadors européens. Les bookmakers l’estiment à 2,25 sur Sisal et 2,50 sur Planetwin365 pour un départ. Toujours chez les Rossoneri, Christian Pulisic pourrait ne pas s’inscrire dans le nouveau projet de Ruben Amorim et envisager un retour aux États-Unis, où il brille à domicile lors de la Coupe du monde : son départ de Milan est coté à 2,00. Côté canadien, Jonathan David se rachète : trois buts en quatre matchs après une première saison décevante à la Juventus. L’ancien Lillois n’a pas encore convaincu Luciano Spalletti de lui faire confiance, une incertitude cotée à 1,85. De l’autre côté de Turin, Nikola Vlasic brille avec la Croatie et a inscrit le but décisif contre le Ghana. Une nouvelle aventure, après trois ans sous le maillot grenat, est cotée à 2,75. Les rumeurs de transfert évoquent aussi son compatriote Martin Baturina, l’une des stars du Como de Cesc Fàbregas, tout juste auteur d’un exploit en Ligue des champions. Son changement de club est coté à 2,75 fois la mise.



