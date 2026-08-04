Aleksander Ceferin, président de l'Union des associations européennes de football (UEFA), et Nasser Al-Khelaïfi, président de l'Association européenne des clubs, tiendront une réunion attendue dans la ville de Salzbourg, sur fond de montée des tensions entre leurs deux organisations et la Fédération internationale de football (FIFA), et plus précisément à l'encontre de son président Gianni Infantino.

Selon la chaîne « talkSPORT », la principale raison de cette tension tient à la possibilité d'un retrait des clubs européens de la Coupe du monde des clubs 2029, à la suite de la décision prise par l'UEFA concernant les sélections nationales en lien avec la Coupe du monde.

Dans le même contexte, le journal espagnol « AS » a rapporté qu'il n'existe à ce jour aucun accord entre l'Association européenne des clubs et la Fédération internationale pour l'organisation de la Coupe du monde des clubs 2029, ce qui rend imprécis, à l'heure actuelle, le fait de parler d'un boycott de la compétition.

Le journal a souligné que ce qui est certain, c'est que l'Association européenne des clubs, qui représente 850 clubs parmi les plus importants du football européen, a fait preuve il y a quelques jours d'une unanimité totale dans son soutien à la position générale de l'UEFA, opposée à la FIFA.

Le même journal a également appris que de nombreux clubs mènent des consultations intensives avec l'Association en raison du fait que la FIFA n'a toujours pas procédé aux versements directs relatifs à l'édition 2025 du Mondial des clubs.

L'état d'instabilité qui règne dans le paysage footballistique mondial se poursuit dans le cadre d'une guerre ouverte, après le geste inconsidéré posé par Gianni Infantino en vendant 20 % des droits commerciaux de la Coupe du monde et d'autres compétitions de la FIFA au profit de fonds d'investissement liés à Donald Trump.

L'Europe, sous la conduite de l'UEFA, s'est imposée comme le principal adversaire de cette démarche et a réussi, en coopération avec la CONCACAF et la Confédération asiatique de football, à contraindre Infantino à faire finalement marche arrière.

L'UEFA cherche actuellement à faire en sorte que cette bévue coûte au président de la FIFA, Infantino, tout comme ses erreurs précédentes, la perte de sa réélection prévue le 18 mars dans la ville de Rabat.

Des manœuvres visant à lui retirer des voix ont d'ailleurs déjà commencé : 5 fédérations membres, à savoir la Roumanie, la Finlande, le pays de Galles, la Serbie et l'Angleterre, ont confirmé qu'elles ne voteraient pas pour lui, tandis que d'autres fédérations l'avaient annoncé au préalable, comme l'Allemagne. Il est par ailleurs désormais certain que des pays comme la Norvège se dresseront contre le président actuel.

La perte du soutien des clubs européens, en plus de celui des sélections nationales, constitue un nouveau coup dur pour Infantino, ce qui rend la réunion attendue entre les hauts responsables de l'UEFA et de l'Association européenne des clubs absolument décisive.