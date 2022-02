La Coupe du Monde 2022 "peut être la meilleure de l’histoire" selon Roberto Martinez

Il y a les opposants de la Coupe du Monde 2022 au Qatar et il y a Roberto Martinez. A la différence de bon nombre d’observateurs, le sélectionneur de la Belgique est loin de faire preuve de méfiance sur la prochaine organisation.

Troisièmes du Mondial 2018 en Russie et parmi les favoris en décembre prochain, les Diables Rouges et leur sélectionneur estiment que la période sera très certainement propice au beau jeu, les joueurs n’ayant joué que trois mois avant la compétition. Critiquée pour se dérouler pour la première fois de l’histoire en hiver, la Coupe du Monde 2022 pourrait finalement être plus intense que celles se déroulant en été.

"Il y a toujours eu des reproches au niveau international par rapport à la fatigue des joueurs qu'on récupère. Je pense que ce pourrait être la meilleure Coupe du monde et le meilleur tournoi international que nous ayons jamais vu, tout simplement parce que le niveau physique des joueurs sera optimal",

Une seule semaine de préparation a déclaré Roberto Martinez, vendredi à la BBC. Pour confirmer sa pensée, l’ancien coach d’Everton met en avant le nombre de minutes jouées par les joueurs avant le rendez-vous qatari (21 novembre-18 décembre). "Tout le monde sera à moins de 1.000 minutes de temps de jeu" en 2022, a poursuivi le technicien des Diables Rouges. "C'est le moment idéal pour aller en équipe nationale."

Sauf que tout n’est pas si rose. En effet, à la différence du Mondial 2018 par exemple, les sélections n’auront qu’une semaine au complet pour préparer la Coupe du Monde. Afin de ne pas chambouler totalement les championnats, la FIFA a autorisé les clubs à garder leurs joueurs jusqu’au 14 novembre. Pas la préparation idéale pour aller chercher une médaille.