Dans une affaire qui a suscité de vives polémiques dans le milieu du football, l'ancien international français Benjamin Mendy a vendu sa réplique officielle de la Coupe du monde 2018, remportée avec l'équipe de France en Russie, pour 62 200 dollars américains, soit l'équivalent d'environ 54 000 euros.

Ce choix peut paraître choquant pour certains, car se séparer de la plus grande distinction de la carrière d'un footballeur n'est pas courant. Pourtant, le latéral gauche âgé de 32 ans a décidé de mettre le trophée en vente dans le cadre de la « Vente aux enchères mondiale de football - deuxième partie », organisée par la célèbre maison de ventes américaine « Goldin », spécialisée dans les souvenirs sportifs.

Qu'a exactement vendu Mendy ?

Ce qui a été vendu n'est pas le trophée original, conservé par la FIFA, mais la réplique officielle identique que la FIFA et la Fédération française remettent à chaque joueur champion du monde en guise de souvenir personnel.

Selon ce qu'a rapporté la chaîne française « RMC », citant la plateforme « Sportune », la réplique vendue était accompagnée d'un certificat d'authenticité signé de la main de Benjamin Mendy lui-même, attestant de sa provenance.

La réplique porte une gravure commémorant la finale de Moscou et la victoire de la France sur la Croatie 4-2. On y observe également de légères traces d'utilisation ainsi qu'une petite fissure à sa base, ce qui confirme qu'elle était exposée et conservée chez lui durant toutes ces dernières années.

La vente aux enchères a connu une compétition remarquable, le nombre d'enchères atteignant 38 avant sa clôture le 25 juillet 2026, soit quelques jours après le sacre de l'Espagne à la Coupe du monde 2026.

Mendy ne s'est pas contenté de vendre le trophée : il a également mis en vente, lors des mêmes enchères, la bague de champion du monde 2018, cette bague luxueuse que Paul Pogba avait offerte à tous ses coéquipiers de l'équipe de France après le sacre en Russie.

La vente organisée par « Goldin » comprenait un large ensemble d'objets de football rares, parmi lesquels des cartes et des souvenirs de légendes et de stars comme Pelé, Lionel Messi et Lamine Yamal.

De la gloire mondiale à la Pologne

Mendy, formé à l'académie du Havre et qui a brillé sous les couleurs de Marseille et de Monaco, était devenu le défenseur le plus cher du monde lorsqu'il avait rejoint Manchester City à l'été 2017 pour 58 millions d'euros.

Sa carrière s'est totalement arrêtée en 2021 après des accusations de viol, avant qu'il ne soit définitivement acquitté de toutes les charges en juillet 2023, au terme de deux ans de suspension et d'une période passée en détention provisoire.

Après son acquittement, il a tenté de revenir par les portes de Lorient et de Zurich, sans grand succès, avant de trouver un nouveau départ en Pologne en signant au club du Pogoń Szczecin en septembre 2025, où il a récemment prolongé son contrat d'une année supplémentaire après que son équipe a terminé la saison dernière à la neuvième place.

Mendy avait justifié son choix du championnat polonais dans des déclarations antérieures en novembre 2025, affirmant : « L'approche de la direction du club de Pogoń a joué un rôle central, et il était essentiel pour moi de disposer du temps nécessaire pour retrouver ma forme. Je me suis senti à l'aise là-bas dès le premier instant.

Et lorsque les entraîneurs m'ont montré des vidéos de notre stade, du calendrier des matchs et de l'ambiance générale, j'ai été surpris. Les gens qui ne sont pas en Pologne ne se rendent pas compte à quel point le football polonais est beau. »