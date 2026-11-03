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La Confédération asiatique de football (AFC) a officiellement confirmé le report de la Coupe d’Asie 2027 en raison de l’aggravation des préoccupations sécuritaires dans la région. Initialement prévue pour débuter en janvier 2027 en Arabie saoudite, la compétition phare sera repoussée de près d’un an afin de garantir la sécurité de toutes les personnes concernées.

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La Coupe d’Asie reportée pour des raisons de sécurité

Le tournoi devait initialement se dérouler du 7 janvier au 5 février 2027. Mais l’escalade du conflit impliquant les rebelles houthis et une coalition dirigée par l’Arabie saoudite a gravement compromis la sécurité dans le pays hôte.

L’aéroport international du roi Khalid, à Riyad, a récemment subi au moins 20 frappes de drones et de missiles en 11 jours. Ces attaques ont fait 17 morts et plus de 300 blessés. La compétition se tiendra donc désormais du 23 décembre 2027 au 21 janvier 2028.

L’AFC évoque des « circonstances exceptionnelles »

Dans un communiqué publié mardi, l’instance dirigeante a détaillé les importantes difficultés logistiques causées par les violences en cours.

« Le comité d’organisation de la Coupe d’Asie de l’AFC a approuvé le report de ce tournoi phare des équipes nationales à la lumière des circonstances exceptionnelles actuelles découlant de l’évolution de la situation dans la région, notamment d’importantes difficultés logistiques et des perturbations des déplacements », indique le communiqué. « Les nouvelles dates du tournoi seront soumises à la FIFA pour approbation. »

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L’AFC a également souligné que la sécurité devait primer : « Des circonstances exceptionnelles ont affecté l’organisation et la tenue de la compétition aux dates initialement prévues, rendant son report nécessaire dans l’intérêt de toutes les équipes participantes, des officiels, des spectateurs et des autres parties prenantes. »

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Le football confronté à de graves perturbations

Ce report marque un changement de cap rapide. Le mois dernier encore, le président de l’AFC, Sheikh Salman, assurait que les préparatifs se déroulaient comme prévu. Mais la dégradation de la situation a déjà perturbé le football de clubs. La semaine dernière, le club émirati d’Al-Wasl a refusé de se rendre à Riyad pour un match de la Ligue des champions Élite de l’AFC. De son côté, Cristiano Ronaldo était notamment absent lors de la récente victoire d’Al-Nassr sur le terrain du Pakhtakor, en Ouzbékistan, même si le club a officiellement invoqué une mise au repos.

La sécurité à Riyad est essentielle à la réussite du tournoi. La capitale saoudienne abrite cinq des huit stades désignés et doit accueillir 30 des 51 matches, dont la finale au stade King Fahd Sports City.

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L’approbation de la FIFA et les défis immédiats du calendrier

L’AFC doit désormais obtenir l’approbation officielle de la FIFA pour ce nouveau calendrier hivernal. À court terme, les équipes nationales amenées à se déplacer dans la région doivent rester en état d’alerte.

L’Australie a confirmé qu’elle maintiendrait ses prochains matches amicaux contre le Qatar et la Jordanie, à Doha et à Amman, tout en surveillant de près cette situation instable. À terme, l’Arabie saoudite devra stabiliser la région, non seulement pour assurer la réussite de la Coupe d’Asie, mais aussi avant d’accueillir la Coupe du monde 2034.