La Corée du Sud a parfaitement lancé sa compétition. Focus sur les gagnants et les perdants après la victoire d’Hwang In-beom face à la République tchèque

La République de Corée semblait partie pour un début de Coupe du monde frustrant lorsque Ladislav Krejci, laissé seul au marquage, a ouvert le score de la tête pour la République tchèque à la 59e minute. Les hôtes avaient pourtant dominé la possession et se créé les occasions les plus nettes, mais se retrouvaient menés sur un but sur coup de pied arrêté, contre le cours du jeu. Une période décisive de 21 minutes a alors complètement renversé la vapeur.

In-beom Hwang a d’abord égalisé à la 67e minute d’une frappe posée, bien servi en profondeur par Kang-in Lee, avant de délivrer le centre que le remplaçant Hyeon-gyu Oh a converti à la 80e minute pour sceller la victoire 2-1. Entre-temps, la République tchèque a vu un but de la tête de Tomas Soucek refusé pour hors-jeu à la 77e minute, mais la pression coréenne s’est avérée irrésistible et la Corée a ainsi pris les trois points dans le Groupe A.

GOAL passe en revue les gagnants et les perdants de l’ouverture de la Coupe du monde de la République de Corée.

Les gagnants

In-beom Hwang (Corée du Sud)

Entré en jeu, il a immédiatement pesé sur la défense tchèque. Son égalisation à la 67^e minute, après une passe tranchante du gauche de Kang-in Lee, l’a vu effacer Robin Hranac d’un crochet avant de battre Matej Kovar d’une touche du droit précise. Treize minutes plus tard, il se muait en passeur en adressant le centre que Hyeon-gyu Oh convertissait pour le 2-1.

Son influence ne s’est pas cantonnée à ces actions décisives : dès le début de la seconde période, il a contraint Kovar à une belle parade d’un tir du droit après une incursion côté droit. Ses déplacements entre les lignes ont constamment déséquilibré l’adversaire et son jeu de passes ont permis aux siens de conserver leur emprise territoriale.

Ce doublé (un but et une passe décisive) a couronné une performance de bout en bout qui a fait la différence entre les deux équipes. Remplacé à la 84^e minute, le résultat était acquis et sa mission accomplie. Après l’ouverture du score de Krejci, sa réaction a permis à la République de Corée de débuter sa campagne par une victoire.

Kang-in Lee (République de Corée)

Kang-in Lee a été la principale force créative de la République de Corée, orchestrant les attaques depuis son poste derrière l’attaquant tout au long de la soirée. Sa contribution la plus significative a été cette passe exquise du pied gauche qui a déjoué la défense tchèque pour permettre à In-beom Hwang d’égaliser, glissant le ballon entre les défenseurs avec une puissance et un timing parfaits.

Dès la 14e minute, son puissant tir du gauche des 20 mètres contraignait déjà Kovar à une parade réflexe, le ballon filant vers la lucarne. Ladislav Krejci, le capitaine tchèque, fut chargé de le prendre en marque étroite, tant son influence était redoutée.

Malgré cette surveillance rapprochée, le milieu offensif a continué à trouver des espaces, à provoquer des fautes dans des zones dangereuses et à orienter le jeu de son équipe. Sa technique a permis aux siens de revenir au score après l’ouverture du score tchèque, et son influence constante a justifié son statut de véritable métronome de la sélection. Cette passe décisive a couronné une performance où son talent a brillé sous haute pression.

Battu

Patrik Schick (République tchèque)

Patrik Schick a connu une soirée difficile en tant qu’unique attaquant de la République tchèque, largement neutralisé par le trio défensif coréen emmené par Min-jae Kim. Peu servi, il a souvent peiné à conserver le ballon lorsqu’il se retrouvait isolé face aux imposants défenseurs centraux. Sa présence en tant que pivot offensif a été manifestement absente.

L’attaquant du Bayer Leverkusen n’a pratiquement pas cadré le moindre tir durant son temps de jeu. Lorsqu’il descendait d’un cran pour se montrer plus influent, il peinait à relancer le jeu ou à conserver le ballon. La stratégie tchèque, basée sur un retrait volontaire pour lancer des contres, réclamait un avant-centre capable de conclure les rares occasions ; or Schick n’a jamais imposé sa menace.

Miroslav Koubek l’a remplacé à la 64^e minute dans le cadre d’un triple changement, seulement cinq minutes après la tête de Krejci qui avait donné l’avantage à la République tchèque. Remplacer son avant-centre alors que son équipe menait témoigne de l’impact limité de Schick ; son successeur, Tomas Chory, n’a guère fait mieux, et la remontée adverse s’est concrétisée.