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La Copa Libertadores reste au Brésil. La finale de la compétition la plus convoitée d’Amérique du Sud voit le triomphe de Palmeiras, vainqueur 1-0 des Argentins d’Estudiantes.

Au stade Centenario de Montevideo, en Uruguay, cette finale disputée sur un seul match reste indécise jusqu’au bout. En première période, on donne plus de coups qu’on ne joue au football. Après la pause, les Brésiliens prennent le match en main, inscrivent le but décisif et mettent la main sur le trophée.

Les 45 premières minutes sont une bataille, avec six joueurs avertis, trois de chaque côté, un total qui grimpera à dix au coup de sifflet final. En seconde période, le jeu prend davantage de place et, comme prévu, la supériorité des Brésiliens se fait sentir. Le but décisif arrive à la 52e minute : un centre venu de la gauche, une déviation de la tête d’Arias et une frappe précise du gauche de Ramon Sosa. Un but qui vaut de l’or.

Estudiantes tente tout jusqu’au bout, mais se heurte à un Carlos Miguel en état de grâce. Le gardien de Palmeiras repousse tout, y compris un retourné acrobatique de Carrillo. Malgré huit minutes de temps additionnel et une fin de match houleuse, le score ne change pas.

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Pour Palmeiras, il s’agit d’un quatrième sacre après ceux de 1999, 2020 et 2021, soit le troisième en six ans, signe d’une période faste sans précédent. Ses adversaires argentins restent, eux aussi, à quatre titres, remportés en 1968, 1969, 1970 et 2009.

Prochains matchs SEP Serie A 19:30 COR

L’équipe de l’entraîneur portugais Abel Ferreira retrouve les sommets et confirme qu’elle est l’une des équipes brésiliennes les plus titrées de la compétition, qui revient depuis des années aux clubs brésiliens. Après le célèbre SuperClasico en finale, remporté par River Plate face à Boca Juniors en 2018, des équipes brésiliennes ont triomphé à chaque fois au cours des huit dernières années : trois fois Flamengo, trois fois Palmeiras, une fois chacun Fluminense et Botafogo.

De nombreux joueurs passés par l’Italie étaient présents sur le terrain ou sur le banc : parmi les vaincus, Fernando Muslera (ancien de la Lazio), ainsi que les anciens joueurs de l’Inter Joaquin Correa et Tomas Palacios (tous deux entrés en jeu en fin de match). Chez les vainqueurs, on retrouve sur le banc l’ancien joueur de la Lazio Felipe Anderson et, sur le terrain, l’ancien joueur de l’AC Milan Gustavo Gomez.