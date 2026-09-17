Tyrell Malacia veut faire son retour en équipe des Pays-Bas, rapporte Voetbal International jeudi soir. Le latéral a signé plus tôt dans la journée un contrat avec le FC Cincinnati.

Après avoir déjà été aperçu mercredi sur le terrain d’entraînement dans l’Ohio, Malacia a désormais trouvé un accord pour un contrat jusqu’à la mi-2027, avec une option pour une année supplémentaire.

Malacia aurait également eu le choix entre des clubs d’Espagne, du Brésil et du Moyen-Orient, mais opte donc pour la Major League Soccer. Il veut montrer qu’il peut enchaîner plusieurs matches de suite, après quoi un retour en Europe semble logique.

Par ailleurs, retrouver l’équipe des Pays-Bas est aussi un objectif pour Malacia. L’international néerlandais à neuf reprises s’est entretenu avec le directeur technique Nigel de Jong, qui a « ravivé la flamme ».

La dernière fois que Malacia a joué avec l’équipe des Pays-Bas, c’était en juin 2023. Oranje affrontait alors la Croatie en demi-finale de la Ligue des nations (défaite 2-4).

Malacia a quitté Feyenoord pour Manchester United en 2022, pour 15 millions d’euros. Là-bas, il n’a pas réussi à s’imposer en raison de ses blessures et son contrat n’a donc pas été prolongé l’été dernier.