Le quadruplé encaissé par Manchester United face à Côme a provoqué une crise au sein du vestiaire, transformant une soirée italienne agitée en véritable tempête d'accusations mutuelles entre le capitaine de l'équipe, Bruno Fernandes, et l'entraîneur Michael Carrick.

Après l'humiliante défaite 4-1 contre l'équipe de Cesc Fàbregas, Bruno est sorti de son silence par une déclaration incendiaire qui a placé Carrick directement dans la ligne de mire, lançant sur un ton acerbe après son remplacement à la 67e minute : « C'est le problème de l'entraîneur et du staff technique, pas le mien. L'erreur, c'est l'erreur de l'entraîneur. »

La déclaration de Bruno, intervenue au milieu d'un état de mécontentement manifeste sur le terrain et sur le chemin du banc des remplaçants, n'était pas un simple accès de colère, mais a révélé une fracture profonde dans la relation entre les joueurs et le staff technique.

Selon ce qu'ont capté les caméras de la rencontre, la star portugaise a exprimé son mécontentement face à l'approche tactique et à la manière de gérer le match, au moment où l'équipe s'effondrait défensivement après seulement 118 secondes de jeu.

De Lisandro à Bruno : la contagion de la rébellion

Les déclarations de Bruno ne sont pas venues de nulle part. Il y a quelques jours à peine, le défenseur Lisandro Martínez avait été sanctionné d'une amende après une déclaration retentissante dans laquelle il affirmait que l'équipe « n'avait pas le niveau requis pour rivaliser en Europe », pointant directement du doigt la direction du club et la politique de recrutement.

Et aujourd'hui, avec l'ajout d'un nom aussi important que Bruno Fernandes, capitaine de l'équipe et joueur le plus influent du vestiaire, à la liste des critiques, une vérité se confirme : Manchester United n'est plus une seule équipe, mais des fronts en conflit entre direction, entraîneur et joueurs, dans une crise qui semble éternelle et sans issue.

Des observateurs estiment que ces déclarations pourraient être la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour Carrick, l'entraîneur intérimaire qui avait mérité sa chance après un début prometteur, mais qui est désormais entré dans un tunnel de 7 matchs consécutifs sans la moindre victoire, la pire série du club depuis décembre 2015.

Carrick réplique : j'assume la responsabilité à 100 %

De son côté, Michael Carrick a tenté d'absorber la colère en assumant l'entière responsabilité, dans des déclarations à la chaîne TNT Sports après le match.

Carrick a déclaré : « C'est plus qu'une simple déception, tout le monde doit assumer sa responsabilité, et moi je l'assume à 100 % pour l'équipe et pour la performance de manière générale. La responsabilité s'arrête à moi et je l'accepte totalement. »

Il a ajouté sur un ton clairement empreint d'excuses : « En tant que supporter de ce club depuis longtemps et qui y tient énormément, voir une performance pareille est quelque chose d'inacceptable. »

Au sujet des causes de l'effondrement, il a expliqué : « Beaucoup de choses relèvent de la motivation, de l'intention et de l'intensité que l'on doit mettre dans le football, et nous ne l'avons pas fait aujourd'hui. »

Carrick a défendu son groupe malgré la série négative en déclarant : « À 100 %, ce n'est pas son niveau, nous l'avons montré pendant 6 ou 7 mois, mais tu ne peux pas allumer et éteindre ta ferveur quand tu le souhaites. »

Il a conclu en adressant des excuses particulières aux supporters qui ont quitté les tribunes prématurément : « Les supporters sont le cœur de ce club et le resteront toujours. Je devais m'excuser pour tout ce qu'ils ont fait pour venir ici et se retrouver à devoir assister à une performance pareille, il n'y a absolument aucune excuse. »



